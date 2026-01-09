매각 실패·점포 폐점에 사법 리스크까지… 홈플러스 위기… 경쟁사들 반사이익 노려
“검찰이 경영 정상화 방해” 반발도
홈플러스는 경영진에 대한 구속영장이 청구된 것에 대해 거세게 반발하고 있다. 홈플러스 익스프레스 분리 매각을 추진하는 상황에서 핵심 인물의 사법리스크는 홈플러스 경영 정상화를 가로막는다는 것이다. 그러나 애초 방만 경영이 홈플러스 경쟁력 약화의 원인으로 지목됐고, 홈플러스 본입찰에서 인수 후보자가 나타나지 않았다는 점에서 이런 주장은 설득력이 떨어진다는 지적이 나온다.
홈플러스는 8일 입장문을 내고 “회생의 성패가 걸린 중대하고도 절박한 시점에 회생절차 전반을 총괄하며 정상화의 실질적 역할을 수행해 온 관리인과 임원, 주주사 주요 경영진에 대해 사실관계에 대한 충분한 확인 없이 구속영장을 청구한 것은 회생을 위한 그간의 각고의 노력을 외면하는 결정”이라며 “회사의 마지막 기회마저 위태롭게 하는 매우 심각한 조치”라고 밝혔다. 그러면서 “전단채 문제는 홈플러스가 정상화될 경우 충분히 해결의 실마리를 찾을 수 있는 사안”이라고 덧붙였다.
검찰은 지난 7일 김병주 MBK파트너스 회장 등 4명에 대해 특정경제범죄가중처벌법상 사기, 자본시장법 위반 등 혐의로 구속영장을 청구했다.
홈플러스는 검찰이 경영 위기를 가속했다는 입장이지만, 이와 별개로 홈플러스는 이미 청산의 갈림길에 서 있을 정도로 전망이 어둡다. 홈플러스는 여러 차례 회생계획안 제출 기한을 연장해왔지만, 지난달 마감된 본입찰에서 결국 인수 의향자를 찾는 데 실패했다. 2조원대에 달하는 부채와 추가 인수 자금, 노동자 고용 승계 조건 등이 홈플러스 인수를 꺼리는 요인으로 꼽힌다. 홈플러스는 통매각에 실패하자 기업형 슈퍼마켓(SSM) 사업부인 홈플러스 익스프레스를 따로 매각하겠다는 계획이지만 이마저도 여의치 않다.
홈플러스 폐점도 잇따르고 있다. 향후 6년 동안 전국에서 최대 41개 점포의 폐점이 진행될 예정이다. 홈플러스는 이달 중으로 인천 계산·서울 시흥(금천구)·경기 안산고잔·충남 천안신방·대구 동촌점 등 5개 점포의 문을 닫을 계획이다. 홈플러스는 지난달 이미 서울 가양·경기 일산·수원 원천·부산 장림·울산 북구점 등 지점 5곳의 영업을 중단한 바 있다.
경쟁 업체는 이 틈을 타 홈플러스 이용객을 흡수하려는 전략을 구사하고 있다. 롯데마트는 명절·연휴를 중심으로 운영했던 ‘통큰데이’ 세일 행사를 올해부터 매월 1회로 정례화하고, 자체 브랜드(PB) 상품을 대폭 늘리기로 했다. 이마트도 세일 행사 ‘고래잇’의 운영 기간을 늘리고, 행사 대상 품목도 확대한다는 방침을 세웠다. 대규모 할인 행사 횟수를 늘리고 온라인 역량도 강화할 예정이다.
유통업계 관계자는 “오랫동안 홈플러스를 좀먹었던 문제가 터져 나온 만큼 검찰에 책임을 돌린다고 해결될 문제가 아니다”며 “회생절차가 진행되는 동안 실효성 있는 조치를 통해 회사를 살릴 방법을 모색해야 한다”고 지적했다.
