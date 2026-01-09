“가야 할 길” 우주산업부터 찾은 김승연·김동관 父子

제주우주센터로 새해 첫 공식행보

김 회장 “우주로 가는 게 한화 사명”

연구원 격려 등 우주산업 힘 실어

한화그룹 김승연(가운데) 회장과 김동관(왼쪽) 부회장이 8일 제주 서귀포시 한화시스템 제주우주센터에서 한화가 개발 중인 해상도 15㎝급 ‘초저궤도(VLEO) 초고해상도(UHR) 합성개구레이다(SAR) 위성’의 실물 모형을 살펴보고 있다. 한화시스템 제주우주센터는 국내 최대 규모의 민간 위성 생산 시설로 지난해 12월 준공됐다. 한화그룹 제공

김승연 한화그룹 회장이 새해 첫 현장 경영 행보로 한화 제주우주센터를 찾아 “우주로 가는 것이 한화의 사명”이라며 우주산업에 대한 의지를 드러냈다. 장남 김동관 한화그룹 부회장도 동행했다. 한화가 주도하는 민간 우주산업 생태계 구축에 총수 부자가 직접 나서서 힘을 실은 것이다.



김 회장은 8일 제주도 서귀포시 하원동에 있는 한화시스템 제주우주센터를 방문했다. 이 자리에는 한화그룹 우주 사업을 이끄는 김 부회장을 비롯한 주요 경영진이 함께했다. 지난달 준공된 한화시스템 제주우주센터는 국내 최대 규모의 민간 위성 생산 시설이다. 3만㎡ 부지에 연 면적 1만1400㎡(3450평) 규모의 건물로 세워졌으며, 월 8기, 연간 최대 100기의 위성 생산이 가능하다.



김 회장은 전시관을 둘러본 뒤 제주우주센터의 올해 사업계획과 전반적인 우주사업 현황을 보고받았다. 이어 현장 근무 중인 연구원들을 만나 격려했다. 방진복을 착용하고 제주우주센터 클린룸도 둘러봤다. 진공 상태와 극저온·극고온 환경을 구현한 우주환경시험장, 고출력 전자기파 시험장 등 핵심 설비를 하나하나 살폈다고 한다.



김 회장이 한화시스템 사업장을 찾은 건 처음이다. 그동안 방산과 에너지, 금융 등 핵심 계열사 현장을 중심으로 움직여온 김 회장이 우주산업 현장을 직접 찾았다는 점에서 우주 사업에 대한 ‘진심’을 드러낸 것이라는 해석이 나온다. 김 회장은 방명록에 “어려워도 반드시 가야 할 길을 가는 것, 그것이 한화의 사명입니다”라는 글을 남겼다.



김 회장은 1980년대 한화그룹의 전신인 한국화약을 이끌던 시절부터 우주산업에 각별한 관심을 가져온 것으로 전해졌다. 한화가 만든 인공위성을 한화의 손으로 직접 쏘아 올려야 한다는 뜻을 여러차례 강조해왔다고 한다.



우주산업의 바통은 김 부회장이 이어받았다. 김 부회장은 2021년 ‘스페이스 허브’를 출범시키며 우주산업을 구체화시켰다. ‘엔지니어 중심’ 조직을 내걸고 민간 주도 ‘뉴스페이스’ 시대에 걸맞는 과감한 투자와 지원을 이어가는 중이다.



김 회장은 이날 격려사에서 “우리의 힘으로 우리의 인공위성을 쏘아 올리는 꿈은 누리호 4차 발사 성공으로 현실이 됐다”며 “달 궤도선에 이어 달 착륙선 추진 시스템까지 만들게 돼 이제 한화는 대한민국 민간 우주산업의 명실상부한 선도 주자가 됐다”고 밝혔다. 그는 이어 “제주우주센터는 단순한 사업장이 아니라 한화의 우주를 향한 원대한 꿈의 현재이자 미래”라며 “우주는 도전을 멈추지 않는 자에게만 길을 내어준다”며 지속적인 도전을 강조했다.



허경구 기자 nine@kmib.co.kr



