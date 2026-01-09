올해도 민노총 빠진 노사정 신년인사회… 김영훈 “머리 맞대자”
김영훈(사진) 고용노동부 장관은 8일 “혼자 가면 더 빨리 갈 수 있지만 함께 가면 더 멀리 간다는 말처럼 우리 앞에 놓인 당면과제는 모두가 머리를 맞대면 반드시 풀어 갈 수 있다”고 말했다.
김 장관은 이날 서울 용산 전쟁기념관 내 피스앤파크 컨벤션에서 열린 ‘2026년 노사정 신년 인사회’에서 이같이 당부했다. 노사정 신년 인사회는 1985년부터 매년 초 개최되는 행사로, 노사정 대표 등이 참석한다.
김 장관은 “2026년을 모두가 행복하게 일할 수 있는 나라의 원년으로 삼겠다”며 “노동과 함께 성장하는 일터 민주주의 실현과 노동시장 격차 해소를 통해 노동이 존중받는 일터 구현을 목표로 나아가고, 노동이 있는 대전환으로 위기를 기회로 바꾸겠다”고 강조했다. 행사에는 서종수 한국노동조합총연맹(한국노총) 상임부위원장, 손경식 한국경영자총협회(경총) 회장 등 노사정 대표와 유관 단체 및 기관장, 학계 인사 등 200여명이 참석했다.
양경수 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 위원장은 참석하지 않았다. 민주노총은 1999년 김대중정부가 정리해고제를 도입한 것에 반발해 사회적 대화 기구에서 탈퇴한 뒤 지금껏 노사정 신년인사회에 참석하지 않고 있다.
세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사