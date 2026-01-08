청년 밥그릇 위협하는 AI… 대체 못할 인간 고유 능력 중요해져

인공지능(AI)의 영역은 이미 문자와 이미지, 영상을 넘어 ‘몸을 얻은 AI’로까지 확장하고 있다. 보고 듣고 말하는 AI는 ‘똑똑하다’는 감탄을 넘어 ‘무섭다’는 위협으로 다가오는 실정이다. 실재하는 가장 큰 위협은 AI가 사람의 일자리를 빼앗아갈 것이란 우려다. 피지컬 AI로 대표되는 기계는 현실 세계를 이해하고 추론한 뒤 행동까지 한다. 산업현장에서는 사람 없이 기계만으로 돌아가는 ‘다크 팩토리’가 세계 곳곳에서 가동되는 중이다. 이런 변화는 제조업에서 가장 빠르게 나타나고 있지만, 점차 다른 분야로도 확장하고 있다. 국내에서는 AI 노출이 높은 대표적 업종으로 꼽히는 출판업과 서비스업, 프로그래밍, 방송업 등에서 청년 고용이 줄었다는 분석이 나왔다.
광고 업계에는 이미 AI를 활용한 영상 제작 문의가 쇄도하는 상황이다. 장소를 섭외하고 인력을 구하는 것보다 AI로 영상을 바로 생성하는 것이 훨씬 저렴하기 때문이다. 제품 촬영 등 단순 작업은 이미 AI가 보편화됐다. 한 광고대행사에 다니는 A씨(35)는 “촬영 현장에서는 영상과 음성을 따로 저장해 맞추는 작업이 있는데, 이제는 AI가 자동으로 다 맞춘다”며 “영상을 촬영하는 감독들도 최근 들어 일거리가 줄었다는 말을 많이 한다”고 말했다.
광고업계 취업준비생들도 불안하긴 마찬가지다. 대학생 김준명(23)씨는 “실무자 얘기를 들어보면 주니어급은 앉아 있는 것 자체에 불안감을 느낀다고 한다. 자진 퇴사하는 경우도 있다”며 “점점 필요한 인력이 줄어드는 것 같아 불안한 마음이 든다”고 말했다.
속기사로 일하는 30대 B씨는 음성을 텍스트로 변환하는 기술이 발전하면서 자신이 설 자리가 좁아지는 것 같다고 했다. B씨는 “프리랜서 속기사나 자막방송 속기사들은 AI 기술 발전으로 일자리를 위협받고 있다”며 “기술력과 인건비를 고려했을 때 조만간 AI가 속기사의 일을 모두 대체하는 상황이 올 수도 있을 것 같다”고 말했다.
AI 고(高)노출 업종, 청년고용↓
실제 AI는 청년층 고용 축소에 직접적 영향을 미치고 있다. 한국은행의 ‘AI 확산과 청년 고용 위축, 연공 편향 기술 변화를 중심으로’ 보고서를 보면 2022년 7월~2025년 7월 3년 사이에 청년층 일자리는 21만1000개 감소했고, 이 중 98.6%에 이르는 20만8000개가 AI 고노출 업종이었다. AI 노출이 높은 업종으로는 출판업 서비스업 프로그래밍 금융업 방송업 등이 꼽힌다. 업종별로 청년층 취업은 출판업에서 20.4%, 정보 서비스업에서 23.8% 감소했다. 한은은 “생성형 AI의 확산 초기에 청년고용이 가장 큰 충격을 받고 있는 이유는 청년층이 AI로 대체하기 쉬운 정형화되고 교과서적인 지식 업무를 주로 담당하고 있기 때문”이라고 분석했다.
다만 동시에 AI가 업무에서 보조적 역할을 하는 ‘AI 보완도’가 높은 업종은 청년층 고용이 감소하지 않은 것으로 나타났다. 보건업, 교육서비스업, 항공운송업 등은 AI 노출도가 큰 업종임에도 고용이 감소하지 않았다. 한은은 “경력이 쌓인 시니어는 업무 맥락 이해나 대인관계, 조직 관리 등 AI가 현재로서 대체하기 어려운 암묵적 지식과 사회적 기술에 강점을 지니고 있다”며 “이런 경우 AI가 보완적인 역할을 수행하고 있는 것으로 보인다”고 진단했다.
‘상호 보완적 AI’로 공존
통·번역 분야는 AI와의 공존을 모색하고 있는 대표적 업종이다. 김순영 동국대 통번역학과 교수는 8일 “텍스트를 번역할 때 우리가 목표로 하는 목적으로 활용되기에 적절한지 여부를 판단하는 능력은 인간이 갖고 있어야 한다”며 “이를 판단하기 위해 AI 등장 이전보다 한 차원 더 높은 언어 능력이 필요해진 상황이 됐다”고 말했다. 그는 이어 “AI가 제대로 파악하지 못하는 뉘앙스 하나하나까지도 다 파악할 수 있는 눈을 가져야 통·번역 분야에서 살아남을 수 있을 것”이라며 “고차원적인 부분에서는 AI로 쉽게 대체되기 어려울 것”이라고 말했다.
출판 업계는 실험적으로 AI를 활용하는 중이다. 2023년 김수영문학상 수상 시집 ‘정신머리’에 수록된 박참새 시인의 시 ‘디펜스(Defense)’는 영어 원문과 챗GPT가 번역한 한국어 문장을 교차 배열했다. 윤여경 작가를 비롯한 소설가 7명은 챗GPT와 함께 쓴 소설집 ‘매니페스토’를 출간했다. 소설가들은 챗GPT에 소설 작법의 단계를 물으며 계획을 세우거나 어떤 소재를 다루면 좋을지 상의했다. 소설의 재료가 될 자료를 조사시키고 문장을 더 유려하게 만들거나 길게 늘려 달라고 요청하는 과정을 반복하며 소설을 완성했다.
일본 최고 권위의 아쿠타가와상을 받은 작가 구단 리에는 소설 ‘도쿄도 동정탑’의 약 5%를 챗GPT 문장으로 채웠다. 챗GPT가 쓴 문장은 서체를 다르게 해 독자들이 구분할 수 있게 했다. 지난해에는 AI가 소설의 95%를 집필한 신작 ‘그림자 비’를 발표하기도 했다. 소설이 실린 잡지에는 작가가 챗GPT와 나눈 대화도 실렸다.
다만 AI의 도움을 받은 출판물임을 명시적으로 밝히지 않으면 출판사나 작가 모두 업계에서 외면 내지 퇴출당하는 상황을 맞을 수 있다. 출판업계 관계자는 “독자들은 작가의 문체나 작가의 고유한 인장이 묻어 있는 문장들을 찾는 건데, AI가 만드는 문장들은 지나치게 매끄럽고 평범해서 선호도가 떨어진다”며 “AI를 활용한 글쓰기나 심지어 SNS 홍보에 활용하는 것마저 극도로 경계하는 분위기가 있다”고 말했다.
심희정 기자 simcity@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지