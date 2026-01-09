박지훈·변준형에 문유현까지… ‘가드 왕국’ 정관장
신인 1순위 문유현 데뷔전 성공적
3명 동시 기용 ‘3가드 시스템’ 가동
안양 정관장이 프로농구 KBL의 새로운 가드 왕국으로 자리를 잡고 있다. 베테랑 박지훈과 변준형이 건재한 가운데 전체 1순위 신인 문유현까지 데뷔전을 치르면서 리그 최정상급 가드진을 꾸렸다. 세 선수가 손발을 맞추는 시간이 길어질수록 폭발력도 커질 것이라는 전망이 나온다.
올 시즌 정관장 가드진의 중심축은 박지훈과 변준형이다. 주장 박지훈은 8일 기준 2025-2026 KBL 정규리그에서 평균 11.3점 4어시스트 3.1리바운드 1.3스틸로 활약 중이다. 지난 시즌 부진을 털고 부활한 변준형은 10.6점 4.1어시스트 3.1리바운드에 3점슛 1.5개를 곁들이고 있다. 주전급 포인트가드인 이들은 한 팀에서 출전 시간을 나눠 공존하고 있다. 둘 다 시즌 도중 부상이 있었지만 서로를 대체한 덕분에 정관장은 큰 공백을 겪지 않았다.
여기에 햄스트링 부상에서 회복한 문유현이 새해 첫날부터 새로운 전력으로 가세했다. 2025 신인드래프트 1라운드 1순위로 입단한 문유현은 프로 데뷔 전부터 성인 국가대표 이력까지 갖춰 즉시 전력감으로 평가됐다. 데뷔 후 3경기에서 5.7점 3.7리바운드 4.3어시스트 3.0스틸을 기록하며 합격점을 받았다.
최근 정관장의 유도훈 감독은 이들을 동시에 기용하는 3가드 시스템을 실험하며 최적의 조합을 점검 중이다. 박지훈은 경기 조율, 변준형은 외곽 공격에 강점이 있다. 문유현은 과감한 돌파와 수비를 보여주고 있다. 유 감독은 경기 상황, 전반적인 팀 구성 등을 고려해 비교적 여유를 갖고 가드진을 운용할 수 있게 됐다.
나머지 가드진의 짜임새도 좋다. 평균 9.5점을 책임지는 아시아쿼터 선수 렌즈 아반도는 엄청난 체공력이 강점이다. 리그 가드 중 두 번째로 많은 리바운드(4.3개)를 잡고 있다. 평균 블록슛(1.0개) 부문 1위에도 올라 있다. 김영현, 박정웅 등은 승부처마다 상대 에이스들을 틀어막는 투지 넘치는 수비로 팀에 헌신 중이다.
정관장은 19승 10패를 거둬 선두 경쟁을 이어가고 있다. 단독 1위 창원 LG(21승 8패)에 2경기 뒤져 있다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
