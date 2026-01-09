태화강 울산교 위에서 3월부터 세계음식 맛본다

우즈벡·이탈리아 등 6개국 음식점

관광·여가 벨트로 관리·운영 방침



울산 태화강에서 세계음식들을 맛볼 수 있게 된다.



울산시는 오는 3월부터 태화강을 가로지르는 울산교 위에서 ‘울산 세계음식문화관’을 운영한다고 8일 밝혔다.



울산교 위에 만든 건축물 3개 동에 우즈베키스탄 튀르키예 이탈리아 등 6개국의 음식점이 들어설 예정이다. 동별로 음식점 2곳과 공동 식사 공간을 마련했다. 나머지 1개 동에는 사무실과 카페, 휴게공간이 들어선다. 운영은 울산시설공단이 맡는다.



시는 지난해 울산교 위에 총 4개 동의 건축물을 조성했다. 각 건축물은 가로 20m, 세로 2.6m 규모다. 시는 기존 난간 높이를 높여 추락 위험을 줄였고, 범죄 예방을 위해 방범용 CCTV를 추가 설치하는 등 시민들이 안심하고 이용할 수 있도록 했다. 디자인 요소도 가미해 새로운 문화 플랫폼으로 공간을 바꿨다.



울산은 제조업과 조선업을 중심으로 외국인 거주자가 빠르게 늘어나고 있다. 지난해 울산 외국인 주민수는 4만1698명이다. 울산지역 총인구(110만7432명) 대비 3.8%에 해당한다. 시는 이러한 도시 환경 변화에 맞춰 외국인 주민에게는 고향 음식을 통한 정서적 위안을, 시민에게는 세계 미식 문화를 체험할 기회를 제공하기 위해 세계음식문화관 조성을 추진해 왔다.



‘2028울산국제정원박람회’를 찾는 국내외 관광객에게도 울산의 음식문화를 알리고 야간 조명, 축제·행사, 체험 프로그램 등과의 연계도 추진해 태화강을 따라 이어지는 관광·여가 벨트로 관리·운영할 방침이다. 울산시 관계자는 “세계음식문화관에 다양한 프로그램을 더해 다문화 주민과 지역사회가 함께 성장할 수 있는 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.



울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr



