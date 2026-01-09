동계올림픽 ‘팀 삼성 갤럭시’ 출격… 17개국 68명 선수 구성 ‘역대 최대’
국제올림픽위원회(IOC) 공식 파트너 삼성전자가 8일 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽·패럴림픽 홍보대사 ‘팀 삼성 갤럭시’ 선수단과 캠페인 메시지를 공개했다.
삼성전자는 1998년 나가노 올림픽을 시작으로 약 30년간 올림픽·패럴림픽 공식 파트너로 활동하고 있다. 이번 대회의 캠페인 메시지는 ‘열린 마음은 언제나 승리한다(Open always wins)’다. 다름을 인정하고 차별하지 않으며 협력을 통해 더 큰 가능성을 만드는 ‘개방성(Openness)’의 가치를 담았다.
이번 ‘팀 삼성 갤럭시’는 17개국 68명의 선수로 구성됐다. 동계올림픽 역대 최대 규모다. 봅슬레이 쇼트트랙 스노보드 등 다양한 종목의 10~20대 선수들이 주축이다.
한국 선수로는 김길리 임종언 최민정 황대헌(이상 쇼트트랙)과 최가온(스노보드) 5명이 포함됐다. 알렉스 홀(미국·스키), 아니카 모건(독일·스노보드), 아서 바우셰(프랑스·장애인 스키), 알리사 리우(미국·피겨 스케이팅) 등도 이름을 올렸다.
김승연 삼성전자 MX사업부 상무는 “삼성전자는 기술을 통해 선수와 팬, 경기의 모든 순간을 더 생생하게 연결해 왔다”며 “선수들과 팬들이 무한한 가능성을 열어갈 수 있도록 응원할 것”이라고 말했다.
