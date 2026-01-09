전남 농수산식품, 지난해 역대 최대 수출실적 달성
전년 대비 13% 증가 약 8억 달러
전국 평균 증가율 약 두 배 달해
김·쌀 등 수출 다변화 노력 결실
전남도의 2025년 1~11월 농수산식품 수출액 7억9375만 달러를 기록하며 역대 최대 실적을 달성했다. 전년 동기 대비 13.0% 증가한 수치로, 전국 평균 증가율(6.5%)의 약 두 배에 달한다.
이번 실적은 김, 쌀, 과자류, 오리털 등 주요 품목의 수출 확대와 함께 일본·미국·중국 등 기존 주력 시장뿐 아니라 베트남·태국 등 신남방 시장에서도 고른 수출 증가가 이뤄진 결과로 분석된다.
품목별로는 김 수출액이 3억9577만 달러로 전체 농수산식품 수출의 49.9%를 차지했다. 전년 동기 대비 18.8% 증가한 규모다. 쌀은 5781만 달러로 62.7% 늘었다. 과자류는 105.0%, 키위는 1955.0% 증가했다.
국가별로는 일본이 1억9527만 달러, 미국 1억5483만 달러, 중국 1억2538만 달러 순으로 집계됐다. 특히 중국 수출액 중 김의 비중은 37.0%로, 수출액은 4683만 달러에 달해 전년 대비 64.8% 늘었다.
동남아 신흥시장에서의 성과가 두드러졌다. 태국 수출액은 1366만 달러로 36.4% 증가했고, 이 중 김 수출은 72.1% 신장했다. 김의 필리핀 수출은 257.5% 급증했으며, 오리털의 인도네시아 수출도 72.0% 증가했다. 유럽 지역 수출도 24.3% 증가했다. 김과 커피 조제품 수출이 늘며 독일 604만 달러, 폴란드 1391만 달러를 기록했다.
시·군별로는 목포시가 1억6698만 달러로 전체의 21.0%를 차지해 가장 많았다. 이어 나주 1억3205만 달러, 고흥 1억884만 달러, 신안 9691만 달러 순이었다. 영광(254.4%), 화순(174.9%), 함평(161.4%), 무안(63.1%), 여수(48.1%), 담양(46.3%), 해남(44.6%) 등 대부분 시·군이 두 자릿수 증가율을 기록했다.
신현곤 전남도 국제협력관은 8일 “김과 쌀 등 전략 품목의 경쟁력과 수출시장 다변화 노력이 실적으로 나타났다”며 “2026년에는 10억 달러 수출 달성을 목표로 농수산 수출 특화품목 직불금 지원, 해외 온·오프라인 판매망 확충, 신흥국 마케팅을 집중 강화하겠다”고 말했다.
전남도는 우수 농수산식품 수출 확대를 위해 해외에 농수산식품 상설판매장을 개설해 운영하고 있다. 미국 LA 등 8개 도시와 중국 상하이 등 4개 도시, 태국 방콕, 독일 베를린, 프랑스 파리 등 13개국 27곳의 판매장에서 전남 농수산식품이 인기리에 판매 중이다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
