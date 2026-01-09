장경섭·이경진·김성녀·이상영 ‘3·1 문화상’ 선정
재단법인 3·1문화재단(이사장 안동일)은 제67회 3·1문화상 수상자로 장경섭 서울대 교수, 이경진 카이스트(KAIST) 교수, 김성녀 동국대 교수, 이상영 연세대 교수를 선정했다고 8일 밝혔다.
장 교수는 사회의 기초 단위인 가족의 거시적 변동을 분석하고 이를 토대로 ‘압축적 근대성’ 이론을 창안했다. 이 이론은 독창적인 분석 틀로 비서구 국가의 사회 발전 경로를 설명해 세계 사회학계에 큰 반향을 일으켰다.
학술상 자연과학부문 수상자인 이경진 교수는 지난 20여 년간 스핀트로닉스 연구에 매진하며 기존 학계의 통념을 넘어서는 거대 양자 스핀 펌핑 현상을 세계 최초로 발견했다. 이는 차세대 반도체 기술 개발을 위한 새로운 이론적 토대를 제시한 성과로 평가받고 있다.
예술상 수상자인 김 교수는 창극과 마당놀이의 정체성과 방향성을 정립하고 이를 대중화하는 데 기여함으로써 한국 전통 연극의 예술적 가치를 확장시킨 공로를 인정받았다. 기술·공학상 수상자인 이상영 교수는 고용량 후막 전극 기반 이차전지 기술을 통해 차세대 에너지 저장 기술의 산업적 확장을 이끌었다.
시상식은 오는 3월 1일 오전 10시 서울 중구 웨스틴조선 호텔에서 열린다. 수상자에게는 상패와 메달, 각 1억원의 상금이 수여된다.
김영선 기자 ys8584@kmib.co.kr
