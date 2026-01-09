경북도와 구미시는 7일 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 가전·IT 박람회 ‘CES 2026’에서 삼성SDS와 ‘인공지능(AI) 데이터센터 건립을 위한 투자양해각서(MOU)’를 체결했다고 8일 밝혔다.
이에 따라 삼성SDS는 2032년까지 구미 국가1산단 일대에 60㎿급 전력인프라를 기반으로 한 AI데이터센터를 구축할 계획이다. 구미시는 AI·데이터 기반 첨단 산업도시로의 전환을 본격화한다는 방침이다.
AI데이터센터 운영에는 막대한 전력 공급이 필수적이다. 경북도는 전력 자립률 215.6%로 전국 17개 시·도 중 1위를 차지하고 있다. 양금희 경북도 경제부지사는 “경북도가 세계시장에 AI 인프라 투자 최적지로서의 경쟁력과 추진 의지를 분명히 보여준 성과”라고 말했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
경북도-구미시-삼성SDS AI데이터센터 MOU
