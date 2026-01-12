“다양한 천원정책 확대 시행… 인천시민 행복 체감케 할 것”
[광역단체장 인터뷰] 유정복 인천시장
“저비용으로 최대한의 효용을 드릴 수 있는 다양한 천원정책을 확대 시행해 시민들이 일상에서 행복을 체감할 수 있도록 하겠습니다.”
유정복 인천시장은 2026년 병오년 임기 말까지 주력할 시정 현안으로 ‘시민체감 민생정책 확대’를 꼽았다. 유 시장은 이를 위해 천원주택, 천원택배, 바다패스 등 ‘천원정책’을 지속적으로 발굴·시행하고 있을 뿐 아니라 인천에서 태어나는 아이가 청년으로 성장할 때까지 아낌없이 지원하는 ‘아이(i) 플러스 정책’ 등도 이어가고 있다. 행정체제 개편 준비, 교통망 확충 및 도시기반 조성 등을 위해서도 행정력을 아끼지 않을 계획이다.
유 시장은 11일 국민일보와의 인터뷰에서 “모두가 경제성장이 멈춰 섰다고 걱정할 때 인천은 3년 평균 경제성장률 1위를 달성하는 등 대한민국 제2의 경제도시로 우뚝 섰다”며 “인구 소멸을 걱정할 때 인천은 출생아 수 증가율 1위, 인구증가율 1위를 기록하는 등 대한민국에서 독보적으로 인구가 늘어나는 대도시가 됐다”고 강조했다. 이어 “과거 재정 위기를 슬기롭게 극복하고 오늘날 제2의 경제도시를 이룩한 것처럼 우리는 또다시 해낼 것”이라며 “달리는 말은 말굽을 멈추지 않는다는 마부정제의 각오로 오직 시민만 바라보고 오직 인천의 미래만을 생각하면서 뛰겠다”고 덧붙였다. 다음은 일문일답.
-올해 확대·신설되는 천원정책은.
“현재 인천을 대표하는 천원정책에는 주거 부담을 덜어주는 천원주택, 해양 관광 활성화를 위한 바다패스, 소상공인의 편의를 높이는 천원택배 등이 있다. 천원주택의 경우는 부산 등에서 벤치마킹이 이뤄졌고, 바다패스는 섬 관광 매출을 33%나 끌어올리는 성과를 냈다. 올해부터는 시민에게 더 가까이 다가가는 천원정책을 위해 천원택배 등을 확대하고 ‘천원세탁소’ ‘천원캠핑’ 등을 신규로 추진할 계획이다. 천원세탁소는 50인 미만 사업장 근로자를 대상으로 작업복 수거 특수세탁 배송 서비스를 1000원에 제공하는 사업이다. 천원캠핑을 통해서는 인천대공원, 솔찬공원, 씨사이파크, 청라해변공원 내 캠핑장 사이트의 5∼10%를 1박당 1000원에 제공할 예정이다.”
-천원행복기금 조성도 중요해 보인다.
“어려워진 경제여건 속에서 시민 생활부담을 덜고 삶의 질을 높이기 위해 추진 중인 천원정책이 시민의 큰 호응을 얻고 효과까지 인정받으면서 재원 확보를 위한 천원행복기금 조성 필요성 또한 대두되고 있다. 천원행복기금은 천원정책 추진과 신규 사업 발굴이 안정적으로 이뤄지는 데 중요한 역할을 할 것이다. 이를 위해 제도적 기반이 되는 ‘천원행복기금 설치 및 운용 조례’를 지난달 제정했고, 올해는 기금예산 20억원을 확보한 상태다. 기금조성 목표액은 2026년부터 2030년까지 1000억원이다. 시비 100억원과 천원정책의 취지에 공감하는 자발적 기부 형태의 민간기부금 900억원으로 계획하고 있다.”
-수도권매립지 사용 종료를 위한 대체매립지 준비는.
“민선 6기부터 현재까지 수도권매립지 문제 해결을 위해 누구보다 노력해 왔다. 문제 해결의 핵심은 대체매립지 선정으로 관련 후속절차가 현재도 진행되고 있다. 그동안 응모자가 없었는데 이번에 인천시 주도로 특단의 노력을 많이 기울여 공모 요건을 완화한 결과, 민간 2곳이 응모함으로써 본격적인 대체매립지 조성의 첫발을 내디뎠다. 대체매립지 조성에 따른 시간의 문제는 존재하나, 분명한 것은 대체매립지를 조성해서 수도권매립지 문제를 매듭짓겠다는 것이다. 시민들의 염원인 수도권매립지 사용 종료의 시계가 더욱 빨라질 수 있도록 중앙정부와 지역 정치권의 많은 관심과 적극적인 역할을 요청드린다.”
-제물포르네상스는 어떻게 추진 중인가.
“제물포르네상스는 중구와 동구 원도심과 인천 내항을 문화, 관광, 산업이 융합된 새로운 미래형 도시로 구현해 균형발전뿐 아니라 미래 신성장 기반을 만드는 중장기 프로젝트다. 2023년 12월 수립한 제물포르네상스 마스터플랜을 기초로 ‘원도심 활성화와 문화, 경제의 재도약’의 목표를 가지고 내항 개발, 원도심, 문화관광 분야별로 단위사업을 속도감 있게 추진하고 있다. 구체적으로 내항 1·8부두 재개발, 동인천역·인천역 개발, 북성포구 매립, 제물포 규제 완화, 개항장 글로벌 브랜드화 등을 적극적으로 추진해 시민들이 제물포의 변화를 직접 체감할 수 있도록 하겠다.”
-포뮬러원(F1) 인천그랑프리 유치는.
“인천 F1 그랑프리는 상설 경기장을 건립했던 과거 전남 영암과는 달리 기존도로를 활용하는 시가지 서킷 기반의 도심 레이스로 구상하고 있다. 지금은 F1 유치 과정의 초기 단계로 해외 전문가와 함께 ‘F1 인천 그랑프리 기본구상 및 사전타당성 조사 용역’을 내실 있게 추진하고 있다. 이와 함께 주최 측과 지속적으로 협의하고 있으며 중앙정부 지원 건의, 프로모터 구성 논의 등 F1 유치에 필요한 사항들도 병행 중이다. 향후 용역 결과를 기반으로 중앙정부에 국가지원을 건의하고 민간기업과 프로모터 구성 협의를 진행하는 등 F1 그랑프리 인천 유치를 위한 여건을 구체적으로 마련해 나가겠다.”
-대대적 조직개편도 이뤄졌는데.
“이번 조직개편의 핵심은 행정의 기능 중심 전환이다. 업무량 증가에 따른 단순 확장 구조가 아니라 사회문제의 성격 변화와 시민 체감 요구에 맞춰 기능을 재배치한 개편이다. 우선 외로움 문제와 돌봄체계 대응을 행정의 중심 과제로 설정하고 외로움돌봄국을 신설했다. 이를 통해 예방·발굴·연계·관리 기능을 통합하고 돌봄을 사후 지원이 아닌 선제 행정 영역으로 끌어올렸다. 또 농·축·수산업을 1차 산업에 머무르게 하지 않고 6차 산업으로 고도화하고자 농수산식품국을 신설했다. 섬 지역 ‘물 복지’를 위해서는 영종옹진수도사업소를, 신성장 산업을 위해서는 신재생에너지과와 AI과를 각각 신설했다.”
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사