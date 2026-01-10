제3회 유로챔버오케스트라 정기연주회, 한국피아노재능기부협회 2026 특별연주 시리즈Ⅰ
[And 방송·문화]
유로챔버오케스트라가 오는 21일 서울 영등포구 영산아트홀에서 제3회 정기연주회(왼쪽)를 연다. 유로챔버오케스트라는 2018년 독일과 오스트리아에서 유학 중이던 연주자들이 예술적 성취와 사회적 소통을 위해 처음 만들었다. 현재 해외에서 음악적 기반을 다진 연주자들이 귀국 이후 다양한 시도를 하는 토대를 목표로 한다. 조대명 삼육대 교수가 지휘하는 이번 정기연주회는 보케리니의 교향곡 ‘카사 디아볼로’(악마의 집), 쇼팽의 피아노 협주곡 1번, 그리그의 피아노 협주곡, 드보르자크의 ‘현을 위한 세레나데’ 그리고 유로챔버오케스트라 창작 레퍼토리 부서에 속한 작곡가 박윤민의 ‘흔들리는 꽃’이 연주된다. 신예 피아니스트 이지훈과 박시우가 협연자로 나선다. 문의 클래식코리아(010-7759-4451)
한국피아노재능기부협회가 오는 24일 서울 영등포구 영산아트홀에서 ‘2026 특별연주 시리즈 Ⅰ’(오른쪽)을 선보인다. 한국피아노재능기부협회는 피아니스트 김문정을 중심으로 프로 및 아마추어 음악가들이 모여 재능을 기부하고 사회에 봉사하기 위해 2012년 설립됐다. 매년 다양한 연주회, 음악캠프, 콩쿠르, 마스터 클래스 등을 개최한다. ‘윈터 판타지’라는 부제를 단 이번 정기연주회에는 김수지, 김진우, 박지현, 김근인, 현정원, 김신규, 우민지, 윤혜성, 김영선, 이상일, 유은숙, 이주은, 강태림, 조선주 등 피아노와 성악 분야의 연주자들이 참여한다. 쇼팽의 ‘스케르초’ 4번과 ‘발라드’ 3번 등 피아노곡과 슈베르트의 ‘세레나데’와 김효근의 ‘눈’ 등 국내외 가곡을 선보인다. 문의 한국피아노재능기부협회(010-6234-3373)
