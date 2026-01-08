시사 전체기사

[포토] 방중 일정 마치고 귀국한 이 대통령

입력:2026-01-08 00:13
공유하기
글자 크기 조정

3박 4일간의 중국 국빈방문 일정을 마치고 귀국한 이재명 대통령이 7일 성남 서울공항에서 환영나온 정청래 더불어민주당 대표와 악수하고 있다. 연합뉴스

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“쿠팡 범인 중국인? 어쩌라고요… 근거 없는 혐중 조장은 경계해야”
“건보 포함된 국소마취제값, 환자에게 또 받아… 연 100억 규모”
임시정부 청사 찾은 李 “독립운동, 中 빼놓고 이야기 못 해”
손담비 ‘시동생 성폭행 사건’ 악플 고소…위자료 50만원
‘7800원’에 전재산 베팅 하이닉스 직원, 수익률 9천%대
맛보고 샀는데 받아보니 못 먹는 귤… “화난다 진짜”
“보존제 혼입” 애경, 중국서 생산한 2080 치약 전량 리콜
전 세계 조회수 1위 유튜버가 한국인…하루 수익만 4억
국민일보 신문구독