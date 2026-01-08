시사 전체기사 [포토] 방중 일정 마치고 귀국한 이 대통령 입력:2026-01-08 00:13 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 3박 4일간의 중국 국빈방문 일정을 마치고 귀국한 이재명 대통령이 7일 성남 서울공항에서 환영나온 정청래 더불어민주당 대표와 악수하고 있다. 연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “볼에 뽀뽀까지”…北 김정은·주애 스킨십에 日매체 ‘이례적’ 지적 2 “쿠팡 범인 중국인, 어쩌라고요… ‘혐중’ 우리가 더 손해” 3 장동혁 “12·3 비상계엄, 국민께 사과…당명 개정 추진” 4 李 “한반도 중재 요청” 習 “인내심 가질 필요” 5 푸바오는 아니더라도...中 판다 오면 文 키우던 풍산개와 ‘한집 살림’ 해당분야별 기사 더보기 1 ‘7800원’에 전재산 베팅 하이닉스 직원, 수익률 9천%대 2 “보존제 혼입” 애경, 중국서 생산한 2080 치약 전량 리콜 3 [단독] ‘쿠팡 사태’ 전방위 조사로 확대… 택배 사업자 취소 가능성도 4 한은 마통서 ‘5조’ 빌리고도 국방비 미지급…“곳간 관리 실패” 5 “화질은 확실하쥬?” 이 대통령 칭찬에 샤오미 ‘인생샷 캠페인’ 진행 해당분야별 기사 더보기 1 전 세계 조회수 1위 유튜버가 한국인…하루 수익만 4억 2 손담비 ‘시동생 성폭행 사건’ 악플 고소…위자료 50만원 3 맛보고 샀는데 받아보니 못 먹는 귤… “화난다 진짜” 4 “사과드린다”…‘하청직원 폭행 논란’ 호카 총판사 대표 사퇴 5 [단독] ‘부산 돌려차기男’처럼 협박 못하게… 법원 전산시스템 바꾼다 해당분야별 기사 더보기 1 ‘中방문’ 이재용, 베이징 쇼핑몰서 목격…中포털 ‘실검’에 등장 2 ‘주머니 손’ 日에 굴욕 안긴 中관료, 한국엔 밝은 표정으로 환대 3 ramyeon·sunbae·officetel…옥스퍼드사전에 K단어 8개 추가 4 트럼프 “베네수엘라 원유, 최대 5000만 배럴 미국에 인도… 돈은 내가 관리” 5 ‘마두로 몰락’에 3000만원 베팅해 6억 대박…정보 유출 의혹 해당분야별 기사 더보기 1 밀라노 D-30… 팀 코리아 “신구 조화로 金 3개 이상, 베이징 넘는다” 2 돈을 지킬까, 남을 구할까… 짠내 나는 히어로물 ‘캐셔로’ 인기 3 오스카 향하는 ‘어쩔수가없다’… 美서 작지만 의미있는 흥행 4 임재범 전격 은퇴 선언 “가장 좋은 때, 스스로 떠나는 게 마지막 자존심” 5 숭실사이버대 이호선 교수 ‘이호선 상담소’ 첫 방영 해당분야별 기사 더보기 1 “주사기 말고 알약”…임상 진입 비만 치료제 거의 절반은 ‘먹는 약’ 2 “연기 넘어 삶으로 존경받은 배우”… 각계 추모물결 3 ‘1개가 車 1대 가치’ 치아 바라보는 관점 바꿔보자 4 ‘영포티’ 비아냥에 “나이키 못 신겠다”더니…패션 VIP는 영포티? 5 ‘국민 배우’ 안성기, 혈액암 투병 끝 별세…“배우들의 롤모델” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “쿠팡 범인 중국인? 어쩌라고요… 근거 없는 혐중 조장은 경계해야” “건보 포함된 국소마취제값, 환자에게 또 받아… 연 100억 규모” 임시정부 청사 찾은 李 “독립운동, 中 빼놓고 이야기 못 해” 손담비 ‘시동생 성폭행 사건’ 악플 고소…위자료 50만원 ‘7800원’에 전재산 베팅 하이닉스 직원, 수익률 9천%대 맛보고 샀는데 받아보니 못 먹는 귤… “화난다 진짜” “보존제 혼입” 애경, 중국서 생산한 2080 치약 전량 리콜 전 세계 조회수 1위 유튜버가 한국인…하루 수익만 4억 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요