한때 ‘한국 최고 부자’… 홈플러스 인수가 ‘승자의 저주’로

MBK 김병주 회장은 누구



43조규모 아시아 최대 사모펀드 운용

10대에 유학, 하버드 거쳐 월가로

코웨이·롯데카드 등 M&A로 성장

김병주(오른쪽) MBK파트너스 회장이 지난해 10월 14일 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 왼쪽은 김광일 MBK 부회장 겸 홈플러스 공동대표. 이병주 기자

김병주 MBK파트너스 회장이 구속 기로에 섰다. 검찰이 7일 김 회장에 대해 구속영장을 청구하면서다. ‘아시아 사모펀드(PEF) 운용사의 대부’로 불리던 김 회장은 홈플러스 기업회생절차(법정 관리) 신청 이후 사상 최대 위기에 놓였다.



김 회장의 몰락을 초래한 홈플러스 사태 전까지 그는 PEF를 대표하는 인물이었다. MBK를 300억 달러(약 43조4500억원)가 넘는 큰돈을 굴리는 아시아 최대 PEF 운용사로 키워낸 덕분이다. 그는 2016년 미국 경제지 포브스가 선정한 ‘대한민국 부호’ 순위에 47위로 처음 이름을 올렸고, 2023년과 2025년엔 1위를 차지하기도 했다.



김 회장은 1963년 경남 진해에서 태어나 10대 시절 홀로 미국으로 건너갔다. 공립 고등학교를 거쳐 리버럴 아츠 칼리지인 하버퍼드에서 영어영문학을 전공한 뒤 하버드 대학 경영전문대학원에서 경영학 석사(MBA)를 취득하며 엘리트 코스를 밟았다. 그의 첫 무대는 월가였다. 미국계 주요 투자은행(IB)인 골드만삭스에서 기업 금융과 기업 인수·합병(M&A) 실무를 익힌 뒤 대형 PEF 운용사인 칼라일 그룹에 입사하며 이름을 알리기 시작했다. 2000년 칼라일의 한미은행 인수를 주도하며 자본 시장의 주목을 받았다. 칼라일은 4년 뒤 한미은행을 씨티에 매각해 7000억원에 이르는 차익을 거뒀다. 한미은행은 이후 한국씨티은행이 됐다.



이 성공을 바탕으로 김 회장은 2005년 자신의 영어 이름(Michael ByungJu Kim) 약자를 딴 PEF 운용사 MBK를 세웠다. 한국과 중국, 일본을 묶어 동아시아 특화 PEF 운용사를 표방한 MBK는 설립 직후부터 싱가포르 국부 펀드 테마섹과 캐나다 공공연금투자위원회(CPPIB) 등 주요 기관 투자자로부터 16억 달러의 자금을 유치하며 화려한 신고식을 치렀다. 이후 코웨이, 두산공작기계, 오렌지라이프(현 신한라이프), 롯데카드 등 굵직한 M&A 거래를 잇따라 성사시키며 운용 자산을 40조원대까지 끌어올렸다. MBK는 이들 M&A 거래에서 20%를 넘는 수익률을 낸 것으로 알려졌다.



승승장구하던 김 회장을 멈춰 세운 것은 홈플러스다. MBK는 2015년 영국 테스코로부터 홈플러스를 7조2000억원에 사들였다. 당시 홈플러스는 국내 대형 마트 시장 2위였지만 MBK가 M&A 거래 경쟁자였던 미국계 PEF 운용사 KKR과 칼라일, 현대백화점 그룹 등을 따돌리기 위해 너무 큰 입찰가를 써냈다는 얘기가 돌았다. 이 중 자기 돈은 2조4000억원뿐이었고 나머지는 빚으로 때웠다. ‘승자의 저주’가 예견됐던 순간이다. 홈플러스는 MBK 인수 직후 온라인 유통업 성장과 대형 마트업 침체라는 구조적인 역풍까지 맞았다. M&A 거래에 능통한 한 금융권 관계자는 “쿠팡이 전국에 물류 센터를 지어 1일 배송망을 까는 동안 MBK는 알짜 점포를 팔아 홈플러스 인수 때 낸 빚만 갚았다”고 말했다.



김진욱 기자 reality@kmib.co.kr



