檢, ‘홈플러스 사태’ 김병주 MBK 회장 구속영장 청구
신용등급 하락 가능성 알고도 820억 규모 채권 발행한 혐의
홈플러스 전자단기사채 부정 발행 의혹을 수사 중인 검찰이 김병주 MBK파트너스 회장과 김광일 MBK파트너스 부회장 겸 홈플러스 대표에 대해 7일 구속영장을 청구했다.
법조계에 따르면 서울중앙지검 반부패3부(부장검사 직무대리 김봉진)는 김 회장과 김 부회장 등 MBK·홈플러스 경영진 4명에 대해 특정경제범죄가중처벌법상 사기, 자본시장법 위반 등 혐의로 구속영장을 청구했다. 검찰은 홈플러스와 대주주 MBK가 지난해 2월 신용등급이 하락할 가능성을 사전에 인지하고 있으면서도 대규모 채권을 발행했고, 이후 홈플러스의 기업회생을 신청해 채권 투자자들에게 수백억원대 손실을 입힌 것으로 의심하고 있다. 구속영장이 청구된 다른 경영진은 김정환 MBK파트너스 부사장과 이성진 홈플러스 전무다.
김 회장 등 경영진은 지난해 2월 25일 820억원 규모의 전자단기사채(ABSTB)를 발행했다. 발행 사흘 만인 2월 28일 해당 채권의 신용등급은 ‘A3’에서 ‘A3-’로 하향됐다. 그런데 홈플러스가 나흘 만인 3월 4일 서울회생법원에 기업회생절차를 신청하면서 문제가 불거졌다. 회생 절차 이후 홈플러스의 기업어음(CP)과 단기사채 신용등급이 ‘D’로 급락하며 채권은 사실상 휴짓조각이 됐다.
검찰은 수사 과정에서 김 회장 등 MBK·홈플러스 경영진이 2023년 말부터 홈플러스의 경영 적자에 대해 직접 보고받은 정황을 다수 포착한 것으로 전해졌다. 적어도 지난해 2월 중순쯤 김 회장 등이 홈플러스의 신용등급이 하락할 가능성이 크다는 점을 인식하고 있었다고 의심한다. 홈플러스 사태는 지난해 4월 금융감독원이 사건을 검찰에 이첩하면서 본격화됐다.
MBK는 입장문을 내고 “회생절차를 통해 경영상 어려움에 직면한 기업을 되살리려 했던 대주주의 의도와 행위를 크게 오해한 것”이라며 “검찰의 주장이 근거 없음을 법원에서 성실하게 소명하겠다”고 밝혔다.
구자창 기자 critic@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사