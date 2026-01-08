李, 순방 중 깜짝 기자회견… “왜 항소 포기 비난하나” 항변도

“이 얘기는 해야” 언론 보도 지적

예정 시간 지난 뒤에도 질문 받아

중국을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 7일 상하이의 한 호텔에서 열린 순방 기자단 오찬 간담회에서 취재진의 질문을 받고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 중국 국빈 방문 마지막 날 이례적으로 예정에 없던 깜짝 기자간담회를 개최했다. 대중 정책의 어려움을 직접 국민에게 호소하고, 적극적인 소통을 원했던 이 대통령 의중이 반영된 것으로 알려졌다.



이 대통령은 7일 프레스센터가 설치된 상하이의 한 호텔에서 열린 기자간담회에서 “6개월 이상 짐짝처럼 실려 다니다가 처음으로 같이 식사하는 것 같다”며 “저도 너무 힘들어서 못 살겠다”고 농담을 던졌다. 기자들이 모두발언 종료 후 박수를 치자 이 대통령은 “박수치면 무슨 ‘레기’ 소리 듣는다. 박수 안 치셔도 된다”고 말했다.



간담회는 평소 국무회의나 부처 업무보고처럼 생중계됐다. 외교 관련 내용도 공개 가능한 범위에서 국민에 최대한 알려야 한다는 이 대통령 뜻이 반영됐다. 이 대통령은 “법으로 정한 것도 아닌데 기회를 더 주시라”며 예정된 45분이 지난 뒤에도 20여 분간 질문을 더 받았다. 이후 기자들과 1시간쯤 식사를 함께하며 국정 현안에 관한 대화를 허심탄회하게 나눴다.



이 대통령은 간담회 도중 “이 얘기는 한 번 해야 하겠다”며 검찰의 대장동 항소 포기 논란 관련 언론 보도 문제점을 지적하기도 했다. 이 대통령은 “검찰 기소가 잘못됐다고 법원이 판결하면 통상적으로는 잘못 기소한 검찰을 비판한다”며 “희한하게 이재명이나 민주당이 관계되면 법원 판단이 잘못됐다고 검찰을 두둔한다”고 토로했다.



이 대통령은 “기준이 그때마다 다르다. (저와 관련되면) 묘하게 검찰이 항소를 안 한다고 비난한다. 이게 문제”라고 말했다. 그러면서 “‘삐딱하게 서 있으니 세상이 삐딱하게 보이나’ 그런 생각이 들 때가 있다”고 덧붙였다.



이동환 윤예솔 기자, 상하이=최승욱 기자 huan@kmib.co.kr



