흔해진 초가공식품… 비만, 시스템 문제다

우리는 어떻게 지구를 먹어치우는가

헨리 딤블비·제미마 루이스 지음, 김선영 옮김

어크로스, 348쪽, 2만원

도축되기 전까지 밀폐된 공간에서 공장식으로 사육되는 닭들. 우리가 먹는 음식을 생산·가공·유통·판매하는 모든 요소의 총합인 식량 시스템은 질보다 양을 앞세우는 점이 근본적인 문제로 지적된다. 게티이미지뱅크

주 저자인 헨리 딤블비의 이력을 먼저 살펴볼 필요가 있다. 영국 옥스퍼드대에서 철학과 물리학을 공부한 그는 유명 식당에서 셰프로 일했고 “패스트푸드도 건강할 수 있다”는 모토로 건강한 자연주의 패스트푸드 체인인 ‘레옹’도 설립했다.



다른 한편에서는 영국의 학교 급식 질을 높이고 모든 유아에게 무상 급식을 제공하는 ‘학교 급식 계획’을 주도하고, 환경식품농무부(DEFRA)의 정책을 자문하며 ‘국가 식량 전략’ 보고서를 만들었다. 책은 이 보고서를 작성하면서 얻은 통찰과 데이터를 바탕으로 현재 식량 시스템이 어떻게 우리의 몸을, 그리고 지구를 ‘게걸스럽게 먹어치우는지’를 파헤친다.





책에 자주 등장하는 식량 시스템은 ‘우리가 먹는 음식을 생산, 가공, 유통, 판매하는 모든 요소의 총합’이다. 저자는 “그 안에 수많은 작은 시스템을 포함하며, 토양 속 박테리아부터 슈퍼마켓 진열대의 배치까지 모든 것을 포괄한다”면서 시스템 안에 갇혀서는 멀리서 시스템을 조망할 수 없다고 설명한다. 현재 식량 시스템의 근본적인 문제는 질보다 양을 앞세운다는 점이다. 그 시스템에 맞춰 우리는 식단을 바꿨고, 그 식단이 현재 우리와 지구를 병들게 하고 있다는 게 저자의 진단이다.



질보다 양을 추구하는 시스템 안에서 인간은 비만이라는 병을 얻었다. 인류는 기근에 대비해 칼로리가 높은 당분과 지방을 보면 무조건 섭취하도록 설계됐다. 과거에는 희귀했던 고칼로리 음식은 가공식품, 초가공식품이라는 이름으로 언제 어디서나 쉽게 얻을 수 있다. 현대 식량 시스템은 우리를 ‘악순환’에 가둬둔다. 기업은 이윤을 극대화하기 위해 저장성이 좋고 중독성이 강하며 대량 생산이 가능한 정크푸드에 시간과 돈을 투자한다. 우리는 이 자극적인 음식에 길들여져 더 많이 먹고, 기업은 또 더 많이 벌면서 건강한 음식은 시장에서 사라진다. 비만이 시스템의 문제라면 개인의 탓으로 돌릴 수 없다. 국가가 나서야 하는 이유다.



현재의 식량 시스템은 환경 파괴, 특히 기후변화를 일으키는 가장 큰 원인이다. 전 세계적으로 식량 시스템은 연료 산업에 이어 두 번째로 큰 온실가스 배출원이다. 소와 같은 가축이 배출하는 메탄가스는 이산화탄소보다 온난화에 미치는 영향이 훨씬 강력하다. 저자는 식량 시스템의 낭비를 줄인다면 환경 보호와 충분한 식량 생산이라는 목표를 동시에 이룰 수 있다고 말한다. 전 세계 농지의 28%는 먹지도 않는 식량을 재배하는 데 사용된다. 이렇게 낭비되는 식량은 전체 온실가스 배출량의 8~10%를 발생시킨다. 저자는 “먹지 않는 식량을 하나의 국가로 치면 미국과 중국에 이어 세 번째로 큰 온실가스 배출국이 될 것”이라고 지적한다. 가장 심각하게 꼽히는 낭비는 비효율적인 토지 사용이다. 영국의 경우 전체 농경지의 85%가 가축 사육이나 사료 재배에 사용되고 있다. 육류와 유제품의 섭취를 3분의 1만 줄여도 농지의 20%가량을 확보할 수 있게 된다.



책에는 지속 가능한 우리 몸과 지구의 미래를 위한 다양한 제안이 소개돼 있다. 설탕 함량이 일정 기준을 넘으면 부과하는 ‘설탕세’나 정크푸드 광고 제한 등이 눈길을 끈다. “비만은 운동으로 극복할 수 없다”거나 “지역 농산물이 수입 식품보다 탄소발자국이 더 많을 때도 있다”는 등 우리가 잘못 알고 있는 통념을 깨뜨리는 내용도 포함돼 있다. 저자는 “식량 시스템은 수정할 수 있다”면서 “중요한 것은 위기가 재앙으로 번지기 전에 식량 시스템을 고쳐보겠다는 용기”라고 말한다. “비만과 환경 파괴의 근본 원인에 빨리 대처할수록 피해를 복구하는 속도도 빨라질 것이다.”



맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr



