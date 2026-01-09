AI에 넘긴 살생결정권… 인간은 전쟁의 승자인가

라벤더(Laven der), 가스펠(Gospel), 웨얼스 대디(Where’s Daddy)…. 이 이름들에서 무엇이 연상되는지. 뭔가 부드러움, 영성, 친근한 이미지가 떠오른다. 하지만 섬뜩하게도 이스라엘군이 인공지능(AI) 기반으로 운용하는 군용 플랫폼들이다. 2023년 10월 시작된 가자지구 전쟁에서 ‘진가’를 발휘했다. 라벤더는 드론 영상과 감청 정보, 감시 데이터를 분석해 어떤 사람이 하마스 또는 다른 무장단체의 전투원일 가능성이 있는지를 수치화하고 평가한다. 살생부나 다름없다. 가스펠은 적이 은신하거나 활동한 것으로 의심되는 건물을 특정한다. 웨얼스 대디는 휴대전화 위치 추적 데이터를 활용해 라벤더가 지목한 표적을 감시한 뒤 특정 장소에 나타났을 때 자동으로 통보한다. 이스라엘 공군은 개전 후 몇 개월 만에 1만2000개 이상의 표적을 식별해 폭격했다.
어린 시절부터 밀리터리 ‘덕후’이면서 AI 전문가인 저자는 “AI가 전장을 지배하는 시대, 그것은 더 이상 SF 영화 속 이야기가 아니다”며 “바로 우리가 마주하고 있는 현실이 됐다”고 말한다. AI 무기의 등장은 인간의 배제를 의미한다. 전통적인 무기는 방아쇠를 당기는 마지막 순간까지 인간이 통제했다. 하지만 AI 무기는 알고리즘이 스스로 표적으로 식별하고, 심지어 공격 여부도 결정할 수 있다. 저자는 “돌도끼에서 화약으로, 화약에서 핵무기로 이어진 긴 여정 끝에, 마침내 우리는 살상의 결정권마저 기계에 넘기는 단계에 이르렀다”면서 “문제는 이 기술이 더 이상 인간의 통제 아래 머물지 않을 수도 있다는 점”이라고 말한다. 그러면서 “과연 우리는 스스로 만들어 낸 이 괴물을 감당할 준비가 되어 있는지”를 묻는다. 책은 이 질문에 대한 고민을 담고 있다.
책에는 이미 전쟁의 주역이 된 AI 기반 무기의 모습들이 펼쳐진다. 앞서 중동의 전쟁 말고도 벌써 4년째를 맞고 있는 우크라이나 전쟁은 첨단 AI의 각축장이 돼 있다. AI 기반 드론은 게임 체인저가 됐다. 목표 식별, 자동 비행, 통신 두절 시 자율적인 판단까지 할 수 있다. 눈에 띄는 대목은 민간 기업들의 영향력이다. 스페이스X의 스타링크는 러시아의 통신망 파괴에 맞서 우크라이나에 저궤도 위성 통신망을 제공하며 군 지휘 통제 및 드론 운용을 가능케 했다. 마이크로소프트와 구글은 러시아의 사이버 공격으로부터 정부 데이터를 클라우드로 이전해 보호하면서 실시간 사이버 보안 방어벽을 제공했다.
특히 팔란티어는 단순한 지원을 넘어 우크라이나군의 ‘두뇌’ 역할을 하며 전쟁의 양상을 완전히 바꿔 놨다. 팔란티어의 AI 플랫폼 ‘고담’은 상업용 위성 사진, 드론 영상, 정찰병의 보고, 심지어 소셜미디어 게시물과 민간인 신고 앱에 흩어져 있는 수만 개의 정보를 실시간으로 통합해 적의 위치를 추적·식별하고 미래 움직임을 예측하거나 공격 우선순위를 제시했다. 그 결과, 과거 표적 발견부터 타격까지 며칠, 심지어 몇 주가 걸리던 작업이 단 몇 분으로 단축됐다. 저자는 “증기기관을 가진 영국이 세계를 지배했고, 대량 생산과 첨단 기술을 완성한 미국이 패권을 차지했다”면서 “이제 AI 시대, 기술을 쥔 자는 국가가 아니라 기업이다. 그리고 그 기업을 이끄는 개인들이 전쟁과 평화를 좌우할 힘을 갖게 됐다”고 말한다.
책의 백미는 AI 무기의 윤리적 문제를 짚는 대목이다. 우선 긍정적인 면을 살펴보자. AI 무기가 워낙 정밀하다 보니 아무래도 오폭으로 인한 민간인 피해가 감소한다. 2022년 우크라이나군이 팔란티어 표적 식별 프로그램을 도입한 후 드론 공격 명중률은 10%에서 80%로 껑충 뛰었다. 빗나가는 포탄이 줄어들었다는 의미다. 특히 AI 로봇이 가장 먼저, 가장 위험한 곳에 투입되면서 불가피한 인명 손실을 줄일 수 있다. AI는 감정이 없다. 극한 상황의 전쟁터에서 인간은 공포, 분노, 복수심, 피로감 등으로 인해 비이성적인 판단이나 전쟁 범죄를 저지를 수 있지만 AI는 그럴 가능성이 없다.
하지만 이런 긍정적인 측면은 AI가 인간의 통제 아래 있을 때만 발휘될 수 있다. AI도 틀린다. 그것도 당당하게. AI 분야에선 ‘환각’이라는 현상이 있다. 자신이 모르는 정보나 논리를 마치 사실인 것처럼 만들어 내곤 한다. 사람이라면 모른다고 할 일도 자신 있게 거짓말을 지어내는 것이다. 문제는 AI가 그런 결정을 왜 내렸는지 알 수 없다는 것이다. 그럼에도 인간은 기계의 판단을 인간보다 정확하다고 신뢰하는 ‘자동화 편향’에 사로잡혀 있다. AI의 ‘거짓말’이 예기치 못한 민간인 살상이나 사고를 일으켰을 때 누구에게 책임을 물어야 할지 불분명해지는 ‘책임의 구멍’도 발생할 수 있다.
AI 전쟁의 또 다른 문제점은 마치 전쟁이 게임처럼 여겨지면서 전쟁 개시의 문턱이 낮아질 수 있다는 점이다. 저자는 “우리가 정말 두려워해야 하는 것은 AI가 인간보다 똑똑해지는 순간이 아니다”면서 “소수가 AI를 독점하고 다수가 AI에 의해 통제되는 순간”이라고 강조한다. 그래도 여전히 전쟁을 시작하고 멈추는 것은 인간의 몫이다. 과거 원자폭탄이 그랬듯, 언제든 인간은 통제력을 발휘할 수 있다. 저자는 영화 ‘인터스텔라’의 명대사를 소환한다. “우리는 답을 찾을 것이다. 언제나 그랬듯.”
⊙ 세·줄·평 ★ ★ ★
·AI 무기의 섬뜩한 실상
·AI의 미래를 고민하게 만든다
·그래도 인간은 답을 찾을 것이다
맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr
