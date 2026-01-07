[포토] 대한민국 임시정부청사 둘러보는 이 대통령

시사 전체기사

입력:2026-01-07 18:55
중국을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 7일 상하이 대한민국 임시정부청사에서 열린 청사 건립 100주년 기념식을 마친 후 건물을 둘러보고 있다. 연합뉴스

