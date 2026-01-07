시사 전체기사

[포토] 주문진항에 쏟아진 복어

입력:2026-01-07 18:31
어민들이 7일 강원도 강릉시 주문진항 물양장에서 복어를 손질하고 있다. 복어는 양미리, 도루묵 등과 함께 겨울철 강릉 지역 시장 활성화에 기여하는 생선으로 꼽힌다.

연합뉴스

