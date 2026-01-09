한국 출간 30주년… 세상이 변해도 영원한 철학의 가치

[책과 길]

소피의 세계

요슈타인 가아더 지음, 장영은 옮김

현암사, 760쪽, 5만5000원



노르웨이 작은 마을에 살고 있는 열네 살 소녀 소피 아문센은 어느 날 “너는 누구니”라고 묻는 의문의 편지를 받는다. 편지를 보낸 사람은 자신을 철학자라고 소개하며 철학의 역사에 대한 강의를 시작한다. 고대 그리스 철학에서 시작해 중세, 근대, 현대 철학을 아우르는 이야기가 펼쳐진다.



1996년 한국어로 번역, 출간돼 철학 입문서로 사랑을 받고 있는 ‘소피의 세계’가 출간 30주년을 맞았다. 그 사이 세상은 변했다. 기후위기는 막연한 위협이 아닌 현실이 됐고, 인공지능(AI)이 인간을 대신하는 시대가 돼 가고 있다. 그래도 ‘나는 누구인가’ ‘무엇이 옳은가’ ‘세상은 어떻게 만들어야 하나’라는 질문은 여전히 유효하다.



저자는 30주년 기념 서문에서 “철학이란 본디 ‘지혜에 대한 사랑’을 뜻하며, 지혜에 대한 필요성은 결코 줄어들지 않았다”고 말한다.



30주년 특별판은 2000부만 제작된 한정판으로 한 권 한 권마다 고유의 숫자를 붙여 ‘세상에 단 하나뿐인 책’이라는 상징적인 의미를 담았다. 중간중간 세계적인 일러스트레이터 산드라 릴로바의 일러스트를 통해 사유를 위한 쉼표를 곁들였다.



맹경환 선임기자



GoodNews paper ⓒ 노르웨이 작은 마을에 살고 있는 열네 살 소녀 소피 아문센은 어느 날 “너는 누구니”라고 묻는 의문의 편지를 받는다. 편지를 보낸 사람은 자신을 철학자라고 소개하며 철학의 역사에 대한 강의를 시작한다. 고대 그리스 철학에서 시작해 중세, 근대, 현대 철학을 아우르는 이야기가 펼쳐진다.1996년 한국어로 번역, 출간돼 철학 입문서로 사랑을 받고 있는 ‘소피의 세계’가 출간 30주년을 맞았다. 그 사이 세상은 변했다. 기후위기는 막연한 위협이 아닌 현실이 됐고, 인공지능(AI)이 인간을 대신하는 시대가 돼 가고 있다. 그래도 ‘나는 누구인가’ ‘무엇이 옳은가’ ‘세상은 어떻게 만들어야 하나’라는 질문은 여전히 유효하다.저자는 30주년 기념 서문에서 “철학이란 본디 ‘지혜에 대한 사랑’을 뜻하며, 지혜에 대한 필요성은 결코 줄어들지 않았다”고 말한다.30주년 특별판은 2000부만 제작된 한정판으로 한 권 한 권마다 고유의 숫자를 붙여 ‘세상에 단 하나뿐인 책’이라는 상징적인 의미를 담았다. 중간중간 세계적인 일러스트레이터 산드라 릴로바의 일러스트를 통해 사유를 위한 쉼표를 곁들였다.맹경환 선임기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지