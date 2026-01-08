장동혁 “누구와도 힘 모으겠다”… 보수연대 분수령

국힘 쇄신안 발표… 당명 개정 추진



당내 세력보다 개혁신당에 무게

한동훈은 일단 연대 대상 아닌 듯

“환영” “기대 이하” 당내 평가 갈려

장동혁 국민의힘 대표가 7일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 긴급 기자회견을 열고 당의 외연을 확장하고 당명 개정을 추진하는 내용의 쇄신안을 발표하고 있다. 이한형 기자

장동혁 국민의힘 대표가 7일 “12·3 비상계엄은 상황에 맞지 않는 잘못된 수단이었다”고 말했다. 또 “국정 운영의 한 축이었던 여당으로서 역할을 다하지 못한 책임을 무겁게 통감하고 국민께 깊이 사과드린다”며 고개를 숙였다. 계엄 사태 13개월 만이자 새 지도부 출범 4개월여 만에 나온 국민의힘의 첫 공식 사과다.



장 대표는 중앙당사에서 ‘이기는 변화’를 주제로 한 당 쇄신안 발표 기자회견에서 “과거의 일은 사법부의 공정한 판단과 역사의 평가에 맡겨놓고 계엄과 탄핵의 강을 건너 미래로 나아가겠다”며 “국민의힘이 부족했다. 잘못과 책임을 국민의힘 안에서 찾고, 오직 국민 눈높이에서 시작하겠다”고 말했다. 또 전당원 투표를 통한 당명 개정을 추진하겠다고 밝혔다.



장 대표의 이날 발언은 “비상계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다”는 계엄 1년 메시지보다 진전됐다. 내란 프레임을 끊어내지 못하면 오는 6월 지방선거에서 전멸할 수 있다는 당 안팎의 우려를 어느 정도 받아들인 것으로 해석된다. 다만 윤석열 전 대통령에 대한 직접 언급은 없었다.



장 대표는 “뜻이 같으면 누구와도 힘을 모으겠다”며 보수 연대 의지도 피력했다. 그는 “이기는 선거를 위해 폭넓게 정치연대를 펼쳐나가겠다”며 “자유민주주의 가치에 동의하고, 이재명 정권의 독재를 막아내는 데 뜻을 같이한다면 마음을 열고 누구와도 힘을 모으겠다”고 강조했다.



당장 당 안팎에서 ‘장·한·석(장동혁·한동훈·이준석) 연대’ 기대감이 나왔지만 장 대표 측 구상은 다르다. 당 지도부는 당내 세력보다는 개혁신당 등 외부 세력에 초점을 두고 있는 것으로 전해졌다. 당 윤리위원회 심의를 앞둔 ‘당원 게시판 의혹’ 당무감사 당사자인 한동훈 전 대표는 일단 연대 논의 대상이 아니라는 의미다.



지도부의 한 의원은 통화에서 “당내 어떤 세력을 특정한 연대 구상이 아니다. 당 밖의 다른 야당과 연대 논의가 우선”이라며 “한 전 대표가 연루된 당원 게시판 의혹에 대한 독립적인 감사 절차가 진행 중인 상황”이라고 말했다.



친한계 역시 장 대표 쇄신안에 대체적으로 박한 평가를 내렸다. 특히 지난 6일 국민의힘 새 윤리위원장으로 선출된 윤민우 가천대 경찰행정학과 교수의 이력을 문제 삼고 있다. 김종혁 전 최고위원은 페이스북에 “윤민우는 국군 방첩사령부 자문위원, 부인은 계엄 전날 방첩사에 채용됐다가 퇴사. 부부가 계엄 때 방첩사에서 하려던 일이 뭘까”라고 썼다. 한 친한계 인사도 “새 윤리위원장 인선을 보면 쇄신안으로 정치적 면피 거리를 만들어 놓고 정치적 라이벌은 제거하려고 한다는 의구심을 떨치기 어렵다”고 말했다. 다만 한 전 대표는 유튜브 인터뷰에서 “부족하다고 보시는 분도 많은 것 같다. 그렇지만 계엄을 극복해야 한다는 건 분명 맞는 말이고, 결국은 실천하느냐가 중요하다”고 말했다.



장 대표의 우선 연대 대상은 개혁신당이다. 그는 이준석 대표에 대한 러브콜의 의미로 개혁신당 상징색인 주황색 넥타이를 매고 단상에 섰다. 이동훈 개혁신당 수석대변인은 “헌정 질서를 흔든 중대한 사안에 대한 사과가 이제야 나왔다는 점에서 늦었지만, 사과 자체는 평가한다”면서도 “사과는 출발선이지 면죄부가 아니다. 과거와의 단절이 실제로 확인되는지 냉정히 지켜보겠다”고 말했다.



당장 5개월여 뒤 지선을 치러야 하는 국민의힘 소속 광역단체장들은 환영 의사를 밝혔다. 새해 첫날 장 대표 면전에서 지도부 노선을 작심 비판했던 오세훈 서울시장은 “국민과 지지자의 절박한 목소리가 담긴 변화 요구를 무겁게 받아들인 장 대표의 결단을 국민께서도 동의할 것”이라고 말했다. 박형준 부산시장도 “고심 어린 결단에 박수를 보낸다”고 말했다.



이형민 이강민 기자 gilels@kmib.co.kr



