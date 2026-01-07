올해 초3도 아동수당 받는다… 지급연령 확대

2030년부터 만 12세까지 받도록

인구감소지역 추가지급은 올해만



올해 초등학교 3학년이 되는 만 8세 이하 어린이에게도 이르면 이달 말부터 월 10만원의 아동수당이 지급될 전망이다. 이를 시작으로 2030년까지 아동수당 지급연령을 만 12세 이하로 높이는 내용의 아동수당법 개정안이 7일 국회 보건복지위원회를 통과했다.



복지위는 이날 법안심사제1소위원회에 이어 전체회의를 열고 아동수당법 개정안을 여야 합의로 가결했다.



개정안은 올해부터 매년 연령 상한을 한 살씩 높여 2030년부터는 만 12세 이하까지 지급하도록 했다. 또 올해에 한해 비수도권과 광역시를 제외한 인구 감소지역 아동에게는 기존 10만원에서 월 5000~2만원 더 주는 내용도 담겼다.



광역시지만 인구 감소지역으로 분류되는 부산 동구·서구·영도구와 대구 남구·서구도 국민의힘 요구로 아동수당 추가 지급 대상에 포함됐다.



더불어민주당은 지방자치단체가 지역화폐로 아동수당을 줄 경우 1만원을 더 지급할 수 있게 해야 한다고 주장했지만 국민의힘 반대로 이 방안은 이번 개정안에서 빠졌다.



복지위 민주당 간사인 이수진 의원은 “아동수당과 지역사회 활성화 간 연계는 꼭 추진돼야 한다”고 강조했다. 야당 간사인 김미애 국민의힘 의원은 “수도권 아동에 대한 명백한 역차별이지만 정책 신뢰를 저버릴 수 없기에 불가피하게 한시적 지급으로 수용했다”고 말했다.



개정안은 국회 법제사법위원회 심사를 거쳐 본회의를 통과하면 곧바로 시행될 전망이다. 아동수당 지급 시점은 매달 25일이므로, 개정안이 그 전에 본회를 통과해야만 만 8세 아동도 1월부터 아동 수당을 지급받을 수 있다. 복지부는 지급이 지연될 경우 소급 지급을 검토한다는 방침이다.



이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr



