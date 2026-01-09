마음의 소리 듣는 청진기를 만들었어요
[책과 길] 속마음 청진기
김보라 글·그림
창비, 52쪽, 1만6800원
뭐든 만들기를 좋아하는 여덟 살 용희. 기운 없이 축 처져 있는 반려견 돌돌이를 보면서 걱정이 한가득하다. 장난감도 간식도 건네 보지만 소용이 없다. 이유를 몰라 답답한 용희는 속마음을 알아낼 수 있는 청진기를 만든다. 드디어 돌돌이의 속마음을 알게 된다. 돌돌이가 아끼던 토끼 인형이 사라졌던 것이다. 이제 토끼 인형을 찾아 나선다. 동물 친구들의 도움으로 인형을 찾았지만 가족을 잃고 외톨이가 된 아기 고양이의 불안한 마음을 달래주는 애착 인형이 돼 있었다. 다시 한번 용희는 동물 친구들과 힘을 모은다. 이제는 고양이 가족을 찾아줄 차례다. 늦잠을 자기 위해 세상 모든 소리를 빨아들이는 진공청소기를 발명했던 용희를 주인공으로 한 ‘조용희 청소기’에 이은 작가의 두 번째 그림책. 남의 말에 귀 기울인다는 게 참 힘든 시대다. 동물의 작은 마음의 신호까지 놓치지 않고 진심으로 응답하는 용희에게 배울 게 참 많다.
맹경환 선임기자
