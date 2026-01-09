마을 사람 구한 썰매 개… 감동 동물 실화

[책과 길] 용감한 동물 친구들 이야기

레오나르도 마체오 글·비안카 오스트리아 그림, 조정훈 옮김

아롬주니어, 88쪽, 1만8000원



브라질의 한 바닷가에서 할아버지는 기름 범벅이 된 펭귄 한 마리를 발견한다. 끈적끈적한 기름을 깨끗하게 닦아주고 먹을 것도 주면서 살뜰하게 보살핀다. ‘딘딤’이라는 이름도 지었다. 딘딤은 바다로 돌아간다. 그리고 놀라운 일이 벌어진다. 해마다 친구들과 함께 할아버지를 찾아오는 것이다. 생명의 은인을 잊지 않는 애틋함을 확인할 수 있다.



지어낸 이야기 같지만 실제 일어났던 일이다. 책에는 18편의 아주 특별한 동물 이야기가 담겨 있다. 위기에 빠진 마을 사람들을 구한 썰매 개, 아기 고양이를 구하기 위해 불길 속으로 뛰어든 엄마 고양이, 전쟁 속에서 수많은 생명을 구한 비둘기…. 모든 이야기는 인간 못지않은, 때로는 인간 이상인 주인공 동물들이 자기 목소리로 전한다. 그 속에 도움과 희생, 우정과 사랑, 자유를 향한 갈망이 담겨 있다.



맹경환 선임기자



