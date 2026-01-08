지역 살리기에 4772억 투자한다는데… 작년 7%만 썼다
올해 2000억 투자펀드 추가 조성
2024년 도입 후 집행률 저조
투자금 회수 못 해 손해 우려도
정부가 올해 2000억원 규모의 투자펀드를 조성해 인구감소·관심지역 프로젝트에 최대 50%까지 투자한다. 다 쓰지 못한 투자금까지 더하면 4700억원대 투자펀드가 조성된다. 대규모 투자 계획을 밝혔지만 전망은 밝지 않다. 지난 투자 실적이 저조한 데다 투자금을 제대로 회수하지 못하고 손해만 볼 수 있다는 우려가 계속되고 있다. 사전·사후 관리가 철저히 이뤄질 필요가 있다는 지적이 나온다.
기획예산처는 오는 4월 중 지역 활성화 투자펀드를 총 2000억원 규모로 조성하겠다는 계획을 7일 발표했다. 지역 활성화 투자펀드는 지방자치단체와 민간이 프로젝트를 설계·주도하는 펀드로 2024년 3월 도입됐다. 2024년과 지난해 각각 3000억원씩 조성했던 데 비해 1000억원 줄었지만 지난해까지 소진되지 않은 모펀드의 2772억원을 합치면 총 4772억원 정도에 이른다.
지역 활성화 투자펀드는 정부재정·지방소멸대응기금·산업은행이 출자해 모펀드를 조성한 뒤 이를 바탕으로 민간 자금을 유치하는 방식으로 운용된다. 지금까지 충북 단양역 복합 관광단지 조성 사업 등 총 8개 사업이 진행 중이다. 올해는 투자기관이 배로 늘었다. 기존 투자기관 3곳에 더해 문화체육관광부 등 공공기관 3곳이 추가로 참여한다. 이번에 조성된 펀드 중 500억원을 신규 기관 3곳이 투자한다.
지방 살리기에 적극 대응하기 위해 투자 비율도 늘린다. 지방의 인구감소·관심지역 소재 프로젝트에 대한 투자 비율을 기존 3분의 1에서 2분의 1 수준으로 상향하기로 했다. 신규 투자 기관이 희망하는 관광·해양 인프라 분야에 대한 투자 비율도 별도로 설정할 방침이다.
문제는 사업 진척 속도가 늦다는 데 있다. 국회 정무위원회 소속 이인영 더불어민주당 의원이 행정안전부와 금융위원회로부터 제출받은 자료를 보면 지난해 9월 기준 지역 활성화 투자펀드 3086억원(자펀드 합계 기준) 중 실제 투자에 사용된 금액은 약 7%(218억원)에 불과했다. 이마저도 전남 여수 묘도 액화천연가스(LNG) 터미널 사업 하나에 집행된 게 끝이다. 기획처 관계자는 “프로젝트파이낸싱(PF)은 장기간 진행되는 사업 특성상 공정률에 따라 집행도 순차적으로 이뤄져서 그런 것”이라며 “투자펀드 조성 초기라 집행률이 낮았지만 지금은 많이 올라왔다”고 설명했다.
지자체에서 투자를 따내기 어려워 애초에 펀드를 이용하기 어렵다는 목소리도 제기된다. 투자금 회수가 이뤄져야 하다 보니 프로젝트 선정 과정에서 공익성뿐만 아니라 사업성도 엄격한 입증 절차를 거치는데, 이 과정에서 민간 투자처를 찾지 못해 결국 프로젝트가 좌초되는 경우가 적지 않다.
투자금이 온전히 회수될지 불분명한 것도 우려스러운 대목이다. 운용사 등은 사업 준공 후 약 20년 내 투자액을 회수한다. 하지만 추후 시설물 운영 과정에서 수익성이 낮을 경우 손해를 볼 수도 있다. 기획처 관계자는 “투자 사업이 원활히 진행될 수 있도록 꾸준히 제도를 개선해 나가겠다”고 말했다.
세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr
