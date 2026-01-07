새해벽두 ‘통일교·2차 종합특검법’ 격론

합의 결렬 공은 與 새 원내대표로

법사위 안건조정위 회부 후 정회

국회 법제사법위원장인 추미애(왼쪽) 더불어민주당 의원과 나경원 국민의힘 의원이 7일 국회에서 열린 법사위 전체회의 중 악수하고 있다. 이병주 기자

여야가 국회 법제사법위원회에서 통일교·2차 종합 특검법 추진을 놓고 격론을 벌였다. 더불어민주당이 주장해온 8일 본회의 처리는 양당 합의가 결렬되면서 불발됐다. 공은 오는 11일 뽑힐 새 민주당 원내대표에게 넘어가는 모양새다.



정성호 법무부 장관은 7일 법사위 전체회의에서 2차 종합 특검 관련 입장을 묻는 전현희 민주당 의원 질의에 “3대 특검에서 새로운 의혹이 많이 드러났고, 채 수사하지 못한 부분에 대해 진상을 밝혀야 한다는 국민적 요구가 상당하다”며 “국회에서 결단을 내릴 필요가 있다고 생각한다”고 답했다.



그는 또 2차 특검이 막대한 인력·비용 소모로 이어질 것이라는 우려를 “비용보다 국가가 빨리 정상화되는 게 시급한 문제라고 생각한다. 선출된 권력이 어떻게 행동하고 법을 지켜야 하는지 기준을 잡는 좋은 계기가 될 것”이라고 일축했다.



반면 국민의힘은 정부·여당 주도로 가동된 기존 특검 수사를 야당 죽이기, 편파·강압 수사로 규정하며 2차 종합 특검에 반대했다. 곽규택 의원은 “1차 특검에서 수사를 마무리하지 못한 부분은 국가수사본부에 이첩해서 신속히 수사해야지, 정치적으로 특검을 하면 안 되는 것”이라고 강조했다.



양측은 통일교 특검을 두고도 설전을 벌였다. 민주당은 신천지 신도의 국민의힘 대거 입당 의혹을 통일교 특검의 수사 대상에 넣어야 한다고 강조했다. 법사위 민주당 간사인 김용민 의원은 “통일교 특검도 결국 정치와 종교의 유착관계, 의사결정에 부당하게 개입한 것이 문제”라며 “신천지가 (국민의힘의) 의사결정에 개입하지 않았나”라고 공격했다.



국민의힘은 민중기 특검의 편파 수사, 수사 무마 의혹에 집중했다. 주진우 국민의힘 의원은 “같은 시기, 똑같은 상황에 국민의힘 관련 진술과 민주당 관련 진술이 나왔는데 민주당 것은 쏙 빼고 몇 개월 동안 뭉개다 뒤늦게 경찰로 사건을 넘겼다”며 “‘특검에 대한 특검’ 여론이 높은데 그것을 빼준다면 민주당과 민중기 특검이 서로 짜고 치는 것 아닌가”라고 비판했다.



여야 대치로 민주당이 계획했던 8일 본회의 처리는 무산됐다. 양당 원내대표단은 본회의 개최를 논의하기 위해 우원식 국회의장 주재로 이날 만났으나 이견을 좁히지 못했다. 우 의장은 “민주당 신임 원내대표가 선출되는 즉시 여야 원내대표 회동을 주재하고 시급한 안건을 논의할 것”이라며 오는 15일 본회의를 예고했다. 법사위도 이날 전체회의에 상정된 2차 종합 특검법 1건과 통일교 특검법 3건을 안건조정위원회(안조위)로 넘긴 채 정회했다.



송경모 기자 ssong@kmib.co.kr



