백악관 “그린란드 미군 투입 언제든 고려… 세계는 힘이 지배”

“다양한 옵션 논의… 미군도 선택지”

국무부는 “목표는 매입” 진화나서

美 호전적 발언 정치적 수사 해석도

지난해 9월 하늘에서 바라본 그린란드 서부 피오르 전경. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 행정부가 6일(현지시간) 덴마크령 그린란드 병합을 위해 군사 수단도 선택지가 될 수 있다는 입장을 밝혔다. 반면 마코 루비오 국무장관은 미국의 그린란드 침공 우려와 관련해 “트럼프 행정부의 목표는 그린란드 매입”이라며 진화에 나섰다. 그린란드에 대한 욕심을 공공연히 드러내 온 트럼프 행정부는 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 축출 이후 그 수위를 더욱 높이고 있다. 트럼프 행정부 핵심 인사로 꼽히는 스티븐 밀러 백악관 정책담당 부비서실장이 힘에 의한 세계질서 언급을 노골화한 것도 미국의 ‘그린란드 흔들기’가 당분간 계속될 것이란 전망에 힘을 싣는다.



캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 이날 트럼프 대통령의 그린란드 병합 발언에 대한 국민일보 서면 질의에 “트럼프 대통령과 참모진은 이 중요한 외교정책 목표를 달성하기 위해 다양한 옵션을 논의 중”이라며 “미군(US Military)의 활용 역시 최고통수권자의 재량에 따라 언제든 고려될 수 있는 선택지”라고 답했다. 그러면서 “트럼프 대통령은 그린란드를 확보하는 것이 미국의 국가안보에 있어 우선순위라는 점을 분명히 밝혀 왔으며 이는 북극 지역에서 우리의 적들을 억제하는 데 있어 매우 중요하다”고 주장했다.





백악관의 이날 입장은 유럽 7개국이 미국의 그린란드 병합 발언을 비판하는 성명을 낸 뒤에 나왔다. 영국과 프랑스, 독일, 이탈리아, 폴란드, 스페인, 덴마크 등 7개국은 공동성명을 내고 “그린란드는 그린란드 주민의 것으로 덴마크와 그린란드 관련 사안을 결정하는 주체는 오직 덴마크와 그린란드뿐”이라고 밝혔다. 그린란드는 현재 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국인 덴마크의 자치령이다. 나토 회원국들은 그린란드에 대한 미국의 공격은 사실상 나토의 종말을 의미한다고 우려해 왔다.



그린란드 병합을 위해선 무력 사용을 배제하지 않는다는 트럼프 행정부 핵심 인사들의 발언도 터져 나오고 있다. 트럼프의 최측근인 밀러 부비서실장은 전날 CNN 인터뷰에서 미국의 그린란드 병합을 위해 무력 사용이 가능한지를 묻자 “그린란드의 미래를 두고 미국과 군사적으로 싸우려는 나라는 없을 것”이라고 답한 바 있다. 그러면서 “우리가 사는 현실 세계는 힘과 강압, 권력으로 지배된다”며 “태초부터 변함없는 세계의 철칙”이라고 덧붙였다.



그는 “그린란드가 미국의 일부여야 한다는 것이 이 행정부 출범 초기부터, 솔직히 이전 트럼프 집권 1기로 거슬러 올라가도 미 정부의 공식 입장이었음을 재차 분명히 하고 싶었다”고도 했다. 뉴욕타임스는 “밀러가 이같이 행동하는 것은 트럼프 대통령의 외교정책 야망을 추진하기 위함”이라며 “이는 약소국이나 자원이 풍부한 국가 및 지역을 착취하고 그 자원을 미국의 이익을 위해 활용하려는 제국주의적 계획과 유사하다”고 평가했다.



앞서 그의 아내인 케이티 밀러도 소셜미디어에 성조기로 된 그린란드 지도와 함께 “머지않아(SOON)”라는 문구를 올리기도 했다.



베네수엘라를 향해 군사작전을 펼친 도널드 트럼프 미국 행정부에 반대하는 활동가들이 6일(현지시간) 캘리포니아 패서디나에서 항의 시위를 펼치고 있다. 이들은 그린란드를 둘러싼 갈등은 원치 않는다면서 의회에 즉각적인 군사행동 중단, 트럼프 대통령에 대한 책임 규명, 전쟁 대신 외교 선택 등을 촉구했다. AFP연합뉴스

다만 트럼프 행정부의 호전적 발언이 정치적 수사라는 보도도 나왔다. 이날 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 루비오 국무장관은 트럼프가 그린란드를 침공하는 게 아니라 매입하는 방안을 고려하고 있다고 의원들에게 전했다. WSJ는 “루비오의 (매입) 발언은 민주당 척 슈머 상원 원내대표가 트럼프 행정부가 그린란드 등 다른 지역에도 군사력 사용을 계획 중인지 묻자 나온 것”이라며 “미국과 유럽 관계자들은 백악관이 그린란드 군사 침공을 준비하는 징후를 전혀 포착하지 못했다고 밝혔다”고 보도했다. 트럼프의 최측근인 린지 그레이엄 상원의원도 그린란드 관련 입장에 대해 “전적으로 협상에 관한 것”이라고 말했다. 트럼프는 1기 당시에도 그린란드 매입을 검토한 바 있다.



트럼프는 마두로 베네수엘라 대통령 체포 압송 이후 남반구의 미국 지배력을 강조하며 그린란드 병합을 수차례 언급했다. 트럼프는 지난 4일 시사지 디애틀랜틱과의 인터뷰에서 그린란드에 대해 “러시아와 중국 선박들에 둘러싸여 있다”며 “우리에게 그린란드가 필요하다”고 말했다. 트럼프는 최근 기자회견에서도 “광물을 위해서가 아니라 국가안보를 위해 그린란드가 필요하다”고 말했다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 도널드 트럼프 미국 행정부가 6일(현지시간) 덴마크령 그린란드 병합을 위해 군사 수단도 선택지가 될 수 있다는 입장을 밝혔다. 반면 마코 루비오 국무장관은 미국의 그린란드 침공 우려와 관련해 “트럼프 행정부의 목표는 그린란드 매입”이라며 진화에 나섰다. 그린란드에 대한 욕심을 공공연히 드러내 온 트럼프 행정부는 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 축출 이후 그 수위를 더욱 높이고 있다. 트럼프 행정부 핵심 인사로 꼽히는 스티븐 밀러 백악관 정책담당 부비서실장이 힘에 의한 세계질서 언급을 노골화한 것도 미국의 ‘그린란드 흔들기’가 당분간 계속될 것이란 전망에 힘을 싣는다.캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 이날 트럼프 대통령의 그린란드 병합 발언에 대한 국민일보 서면 질의에 “트럼프 대통령과 참모진은 이 중요한 외교정책 목표를 달성하기 위해 다양한 옵션을 논의 중”이라며 “미군(US Military)의 활용 역시 최고통수권자의 재량에 따라 언제든 고려될 수 있는 선택지”라고 답했다. 그러면서 “트럼프 대통령은 그린란드를 확보하는 것이 미국의 국가안보에 있어 우선순위라는 점을 분명히 밝혀 왔으며 이는 북극 지역에서 우리의 적들을 억제하는 데 있어 매우 중요하다”고 주장했다.백악관의 이날 입장은 유럽 7개국이 미국의 그린란드 병합 발언을 비판하는 성명을 낸 뒤에 나왔다. 영국과 프랑스, 독일, 이탈리아, 폴란드, 스페인, 덴마크 등 7개국은 공동성명을 내고 “그린란드는 그린란드 주민의 것으로 덴마크와 그린란드 관련 사안을 결정하는 주체는 오직 덴마크와 그린란드뿐”이라고 밝혔다. 그린란드는 현재 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국인 덴마크의 자치령이다. 나토 회원국들은 그린란드에 대한 미국의 공격은 사실상 나토의 종말을 의미한다고 우려해 왔다.그린란드 병합을 위해선 무력 사용을 배제하지 않는다는 트럼프 행정부 핵심 인사들의 발언도 터져 나오고 있다. 트럼프의 최측근인 밀러 부비서실장은 전날 CNN 인터뷰에서 미국의 그린란드 병합을 위해 무력 사용이 가능한지를 묻자 “그린란드의 미래를 두고 미국과 군사적으로 싸우려는 나라는 없을 것”이라고 답한 바 있다. 그러면서 “우리가 사는 현실 세계는 힘과 강압, 권력으로 지배된다”며 “태초부터 변함없는 세계의 철칙”이라고 덧붙였다.그는 “그린란드가 미국의 일부여야 한다는 것이 이 행정부 출범 초기부터, 솔직히 이전 트럼프 집권 1기로 거슬러 올라가도 미 정부의 공식 입장이었음을 재차 분명히 하고 싶었다”고도 했다. 뉴욕타임스는 “밀러가 이같이 행동하는 것은 트럼프 대통령의 외교정책 야망을 추진하기 위함”이라며 “이는 약소국이나 자원이 풍부한 국가 및 지역을 착취하고 그 자원을 미국의 이익을 위해 활용하려는 제국주의적 계획과 유사하다”고 평가했다.앞서 그의 아내인 케이티 밀러도 소셜미디어에 성조기로 된 그린란드 지도와 함께 “머지않아(SOON)”라는 문구를 올리기도 했다.다만 트럼프 행정부의 호전적 발언이 정치적 수사라는 보도도 나왔다. 이날 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 루비오 국무장관은 트럼프가 그린란드를 침공하는 게 아니라 매입하는 방안을 고려하고 있다고 의원들에게 전했다. WSJ는 “루비오의 (매입) 발언은 민주당 척 슈머 상원 원내대표가 트럼프 행정부가 그린란드 등 다른 지역에도 군사력 사용을 계획 중인지 묻자 나온 것”이라며 “미국과 유럽 관계자들은 백악관이 그린란드 군사 침공을 준비하는 징후를 전혀 포착하지 못했다고 밝혔다”고 보도했다. 트럼프의 최측근인 린지 그레이엄 상원의원도 그린란드 관련 입장에 대해 “전적으로 협상에 관한 것”이라고 말했다. 트럼프는 1기 당시에도 그린란드 매입을 검토한 바 있다.트럼프는 마두로 베네수엘라 대통령 체포 압송 이후 남반구의 미국 지배력을 강조하며 그린란드 병합을 수차례 언급했다. 트럼프는 지난 4일 시사지 디애틀랜틱과의 인터뷰에서 그린란드에 대해 “러시아와 중국 선박들에 둘러싸여 있다”며 “우리에게 그린란드가 필요하다”고 말했다. 트럼프는 최근 기자회견에서도 “광물을 위해서가 아니라 국가안보를 위해 그린란드가 필요하다”고 말했다.워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지