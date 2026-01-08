삼성SDS, 국가AI컴퓨팅센터 부지 첫 방문

금융심사 지연 속 인프라 점검

우선협상자 선정 등 속도 필요



삼성SDS 컨소시엄이 7일 국가 AI컴퓨팅센터 공모에 참여한 이후 첫 공식 일정으로 전남 해남의 센터 건립 예정지를 찾았다. 애초 예정보다 지연되고 있는 금융 심사 및 우선협상자 선정이 마무리되면 2조원 규모 초대형 AI 데이터센터 건립 사업에 본격 시동이 걸릴 전망이다.



삼성SDS를 비롯해 네이버클라우드, 전남도 등 컨소시엄 참여사 관계자 30명은 이날 해남 기업도시 ‘솔라시도’의 국가 AI컴퓨팅센터 부지를 방문해 지반조사 상황을 점검하고, 전력·통신 등 주요 인프라 여건을 종합적으로 확인했다(사진).



국가 AI컴퓨팅센터는 초거대 AI 모델 개발과 대규모 데이터 처리를 위한 고성능 연산 자원을 기업·대학·연구기관 등에 제공하기 위한 시설이다. 민·관 출자액과 정책금융 대출 등을 합친 전체 사업비는 2조원에 달한다.



삼성SDS 컨소시엄은 지난해 10월 국가 AI컴퓨팅센터 구축 사업에 단독으로 참여한 이후 특수목적법인(SPC) 설립을 위한 태스크포스(TF)를 꾸리고, SPC 설립 준비와 데이터센터 인·허가, 사업 기획 등을 진행해왔다. 정부는 ‘AI 3대 강국’을 위한 ‘AI 고속도로’ 구축의 일환으로 국가 AI컴퓨팅센터에 2028년까지 첨단 그래픽처리장치(GPU) 1만5000장 이상을 확보한다는 계획을 세웠다.



하지만 이 사업은 지난해 11월 기술·정책 평가 통과 이후 12월까지로 예정됐던 금융 심사가 마무리되지 않으면서 당초 계획보다 지연되고 있다. 금융 심사 종료 이전에는 SPC 설립을 위한 절차 진행도 어렵다. 금융 심사 뒤에도 우선협상자 선정, 실시협약 등이 속도감 있게 진행돼야 빠른 착공이 가능하다.



삼성SDS 컨소시엄 관계자는 “이번 현장 방문은 국가 AI컴퓨팅센터를 신속하고 차질 없이 구축하겠다는 컨소시엄의 의지를 재확인하고 사업 추진에 앞서 현장 여건을 선제적으로 점검하기 위해 이뤄졌다”고 말했다. 이어 “국가 AI컴퓨팅센터가 국내 AI 연구·산업 생태계의 글로벌 도약을 이끄는 토대가 될 수 있도록 컨소시엄 참여사들의 역량을 결집하겠다”고 강조했다.



김지훈 기자 germany@kmib.co.kr



