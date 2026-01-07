李 “한반도 중재 요청” 習 “인내심 가질 필요”

이 대통령, 상하이 기자간담회



“中한한령, 질서 있게 해결될 것

서해 구조물 관리시설 철수키로

공동관리수역 경계선 긋자 제안”

중국을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 7일 상하이의 한 호텔에서 열린 순방 기자단 오찬 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

중국을 국빈 방문한 이재명 대통령은 시진핑 국가주석에게 북핵 문제 해소를 위한 중재를 요청했다고 밝혔다. 시 주석은 이에 “인내심을 가질 필요가 있다”고 답했다.



이 대통령은 7일 중국 상하이 샹그릴라호텔에서 가진 기자간담회에서 “(지난 5일 정상회담에서) 시 주석은 한반도 평화와 안정이 중국에도 매우 중요한 관심사라는 점에 공감했다”며 “제가 중국 측에 요청한 것이 있는데, 북한 핵 문제를 포함해 한반도 문제에 대해 중재 역할을 해주면 좋겠다는 것”이라고 말했다. 이어 “우리는 완전히 차단된 상태라 소통 자체가 안 되니 중국이 평화의 중재자 역할을 해주면 좋겠다고 말했다”고 부연했다.



이에 시 주석은 “지금까지 (한국의 대북 유화) 노력을 평가하고, 인내심을 가질 필요가 있다”고 말했다고 이 대통령은 전했다. 이 대통령은 “인내심에 관한 얘기는 시 주석뿐 아니라 리창 (국무원) 총리도 똑같은 얘기를 했다”면서 “이 말이 맞다. 우리가 꽤 오랫동안 북한에 대해 군사적 공격 행위를 했으니 북한이 많이 불안했을 것”이라고 말했다. 그러면서 “상대와 대화하려면 상대 입장을 이해해야 한다. 북한 편을 들었다고 ‘종북’이라고 할 것이냐”고 반문하기도 했다.



이 대통령은 ‘한한령’(한류 제한령)에 대해서도 시 주석으로부터 긍정적인 입장을 명확하게 들었다고 밝혔다. 이 대통령은 “(시 주석이) 실무 부서에서 구체적으로 합의하라고 말씀하셨기 때문에 실제 협의가 이뤄질 것”이라며 “가능한 범위 내에서, 그들의 표현에 따르면 질서 있게, 건강하게, 유익하게 해결될 것이다. (한한령 해제) 조짐 정도가 아니라 명확한 의사 표현이라 생각한다”고 강조했다.



이어 “시 주석이 직접 ‘석 자 얼음이 한 번에 언 것도 아닌데 한 번에 다 녹겠나. 과일은 때가 되면 익어서 떨어진다’고 말했는데, 그 표현이 정확한 것 같다”며 “중국 정부는 ‘한한령은 없다’고 해 왔는데, 갑자기 바뀌면 없다고 했던 것이 있는 것이 되지 않느냐”고 설명했다.



중국이 서해 한·중 잠정수역에 설치한 불법 구조물과 관련해 이 대통령은 “이 문제를 가지고 왜곡해 ‘서해를 상납했다’느니 이상한 주장을 하는 사람이 있다”면서 이번 정상회담을 통해 중국 측에 양국 간 배타적경제수역(EEZ)의 구역을 명확히 하자고 제안한 사실을 공개했다.



이 대통령은 “(중국의 서해 불법 구조물은) 공동관리수역 중에서 중국 쪽 경계에 붙어 살짝 넘어온 것으로 (공동수역의) 중간에서 우리 쪽으로 와 있는 그런 위치가 아니다”며 “공동관리수역에 선을 그어 관할을 나눠버리면 가장 깔끔하기 때문에 편하게 중간에 선을 그어버리자고 했고, 그 얘기를 실무적으로 하기로 한 것”이라고 설명했다. 중국 측은 일단 실무 논의에 앞서 양식장 시설을 제외하고 양식장 관리 시설은 철수하겠다는 뜻을 밝혔다고 이 대통령이 전했다.



상하이=최승욱 기자, 윤예솔 기자 applesu@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 중국을 국빈 방문한 이재명 대통령은 시진핑 국가주석에게 북핵 문제 해소를 위한 중재를 요청했다고 밝혔다. 시 주석은 이에 “인내심을 가질 필요가 있다”고 답했다.이 대통령은 7일 중국 상하이 샹그릴라호텔에서 가진 기자간담회에서 “(지난 5일 정상회담에서) 시 주석은 한반도 평화와 안정이 중국에도 매우 중요한 관심사라는 점에 공감했다”며 “제가 중국 측에 요청한 것이 있는데, 북한 핵 문제를 포함해 한반도 문제에 대해 중재 역할을 해주면 좋겠다는 것”이라고 말했다. 이어 “우리는 완전히 차단된 상태라 소통 자체가 안 되니 중국이 평화의 중재자 역할을 해주면 좋겠다고 말했다”고 부연했다.이에 시 주석은 “지금까지 (한국의 대북 유화) 노력을 평가하고, 인내심을 가질 필요가 있다”고 말했다고 이 대통령은 전했다. 이 대통령은 “인내심에 관한 얘기는 시 주석뿐 아니라 리창 (국무원) 총리도 똑같은 얘기를 했다”면서 “이 말이 맞다. 우리가 꽤 오랫동안 북한에 대해 군사적 공격 행위를 했으니 북한이 많이 불안했을 것”이라고 말했다. 그러면서 “상대와 대화하려면 상대 입장을 이해해야 한다. 북한 편을 들었다고 ‘종북’이라고 할 것이냐”고 반문하기도 했다.이 대통령은 ‘한한령’(한류 제한령)에 대해서도 시 주석으로부터 긍정적인 입장을 명확하게 들었다고 밝혔다. 이 대통령은 “(시 주석이) 실무 부서에서 구체적으로 합의하라고 말씀하셨기 때문에 실제 협의가 이뤄질 것”이라며 “가능한 범위 내에서, 그들의 표현에 따르면 질서 있게, 건강하게, 유익하게 해결될 것이다. (한한령 해제) 조짐 정도가 아니라 명확한 의사 표현이라 생각한다”고 강조했다.이어 “시 주석이 직접 ‘석 자 얼음이 한 번에 언 것도 아닌데 한 번에 다 녹겠나. 과일은 때가 되면 익어서 떨어진다’고 말했는데, 그 표현이 정확한 것 같다”며 “중국 정부는 ‘한한령은 없다’고 해 왔는데, 갑자기 바뀌면 없다고 했던 것이 있는 것이 되지 않느냐”고 설명했다.중국이 서해 한·중 잠정수역에 설치한 불법 구조물과 관련해 이 대통령은 “이 문제를 가지고 왜곡해 ‘서해를 상납했다’느니 이상한 주장을 하는 사람이 있다”면서 이번 정상회담을 통해 중국 측에 양국 간 배타적경제수역(EEZ)의 구역을 명확히 하자고 제안한 사실을 공개했다.이 대통령은 “(중국의 서해 불법 구조물은) 공동관리수역 중에서 중국 쪽 경계에 붙어 살짝 넘어온 것으로 (공동수역의) 중간에서 우리 쪽으로 와 있는 그런 위치가 아니다”며 “공동관리수역에 선을 그어 관할을 나눠버리면 가장 깔끔하기 때문에 편하게 중간에 선을 그어버리자고 했고, 그 얘기를 실무적으로 하기로 한 것”이라고 설명했다. 중국 측은 일단 실무 논의에 앞서 양식장 시설을 제외하고 양식장 관리 시설은 철수하겠다는 뜻을 밝혔다고 이 대통령이 전했다.상하이=최승욱 기자, 윤예솔 기자 applesu@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지