[단독] ‘쿠팡 사태’ 전방위 조사로 확대… 택배 사업자 취소 가능성도

국회·국토부, 합동 현장조사 참여

위법 확인땐 개선명령·고강도 조치

소상공인·소비자 등 피해 ‘딜레마’

택배 사회적 합의 타결 여부 주목

한국외식업중앙회 등 자영업자 단체들이 7일 서울 여의도 국회 본청 앞 계단에서 쿠팡 규탄대회를 열고 있다. 이들은 쿠팡이 플랫폼의 지위를 남용해 자사 제품 밀어주기 등 불공정 경쟁을 일삼고 있다고 주장했다. 이한형 기자

쿠팡에 대한 정부의 압박 수위가 고조되고 있다. 국세청·고용노동부·공정거래위원회 등에 이어 국토교통부까지 쿠팡 물류현장에 대한 전방위 조사에 합류했다. 정부는 조사 결과에 따라 택배사업자 등록 취소 등 고강도 조치까지 검토한다는 입장이다. 문제는 쿠팡 생태계에 얽혀 있는 소상공인·노동자·소비자에게 닥칠 수 있는 피해다. 명분과 현실이 충돌하는 딜레마에 놓였다.



7일 관계 부처에 따르면 국회와 국토부는 지난달 말 쿠팡을 포함한 택배·물류기업을 대상으로 현장 합동조사에 착수했다. 국회와 국토부가 물류사업자를 상대로 합동조사를 벌인 것은 이번이 처음이다. 조사 대상은 분류작업 인력과 택배기사 등 생활물류서비스업 종사자의 근로환경과 현장 운영 실태다. 홍지선 국토부 2차관은 이날 경기 광주 쿠팡CFS 곤지암1센터를 방문해 “위법 사항이 확인되면 법령에 따라 엄중 조치하겠다”고 말했다.



조사 과정에서 위법성이 확인되면 쿠팡에 대한 개선명령 조치가 이뤄질 수 있다. 개선명령을 이행하지 않으면 택배운송사업자 등록 취소가 수순이다. 정부는 생활물류서비스발전법에 의해 필요한 경우 택배사업자에 작업환경 개선이나 처우 개선 대책 마련 등을 명할 수 있다. 과도한 업무 구조나 현장 운영 방식 역시 사업자 관리 범주에 포함돼 법적 조치가 가능하다.



하지만 제재를 하기에는 현실적인 제약이 적지 않다. 택배사업자 등록이 취소되면 택배기사, 물류센터 종사자 등 수만명에 달하는 노동자가 일자리를 잃을 수 있다. 쿠팡을 통해 제품을 판매하는 제조사와 소상공인도 판로 차단에 따른 피해를 입게 된다. 배송 서비스 중단에 따른 소비자 편익 훼손 우려도 제기된다.



정부가 고강도 조사에 나선 배경에는 쿠팡이 과거 ‘택배 사회적 합의’에 전면 불참했던 이력도 있다. 쿠팡은 2021년 1·2차 택배 사회적 합의에서 롯데·한진·CJ대한통운 등 주요 택배사들과 달리 전 과정에 참여하지 않았다. 정부는 쿠팡이 당시 합의문에 불참했더라도 다른 택배사업자들과 함께 묶어 이행 여부를 점검하고 있다.



쿠팡은 현재 진행 중인 3차 합의에도 참여하지 않다가 지난해 11월 대규모 정보유출 사태 이후 합류했다. 쿠팡이 사회적 합의문에 사인을 하게 된다면 상황은 달라질 수 있다. 제재 딜레마에 빠진 정부의 고민이 일정 부분 해소되기 때문이다. 하지만 3차 합의 타결 자체가 쉽지 않아 보인다. 근로시간 단축 등 노사 간 합의되지 않은 쟁점이 많아서다. 을지로위원회는 다음 달 설 연휴 전 합의를 목표로 논의 중이다.



세종=김혜지 김윤 기자 heyji@kmib.co.kr



