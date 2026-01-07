중국, 일본 이중용도 물자 수출 통제 하루 만에 반덤핑 조사
반도체 공정 소재 반덤핑 조사 착수
중 언론, 희토류 수출 심사 강화 중
대일 희토류 수출 전반 제한 가능성도
중국이 일본에 군사·민간 겸용인 이중용도 물자 수출 통제 조치를 내린 지 하루 만에 일본에서 수입되는 반도체 공정용 화학물질 디클로로실란에 대한 반덤핑 조사에 착수했다. 또 일본에 대한 희토류 수출 심사를 강화 중이란 언론 보도도 나와 민간 용도의 희토류 수출까지 제한할 수 있음을 시사한 것 아니냐는 분석이 나온다.
중국 상무부는 7일 공고를 내고 “일본산 디클로로실란에 대해 반덤핑 조사를 실시한다”고 밝혔다. 덤핑 조사 기간은 이날부터 1년간 진행되고 필요에 따라 6개월 더 연장할 수 있다고 조건을 달았다. 디클로로실란은 반도체 칩 제조 공정에 사용되는 핵심 화학물질이다.
상무부는 “중국 기업의 반덤핑 조사 신청서를 접수해 조사 대상 제품, 중국 내 유사 제품, 조사 대상 제품이 중국 산업에 미치는 영향, 조사 대상 국가 등을 검토한 결과 조사 개시 요건에 충족한다고 판단했다”고 설명했다.
중국의 대일 압박 속에 기하라 미노루 관방장관은 이날 중국의 이중용도 물자 수출 통제 조치를 비판했다. 기하라 장관은 “일본만을 특정해 겨냥한 이번 조치는 국제적 관례에서 크게 벗어난 것으로 결코 용납할 수 없다”고 말했다. 다만 “아직 불분명한 점이 많아 산업계에 미칠 영향에 대한 구체적인 언급은 삼가겠다. 향후 정밀 조사와 분석을 거쳐 필요한 대응책을 강구하겠다”고 말을 아꼈다.
이 같은 상황에서 중국 관영 영자지 차이나데일리는 중국 정부가 일본에 대한 희토류 수출 심사를 강화할 예정이라고 보도했다. 관영 신화통신 계열 소셜미디어 계정 ‘뉴탄친’도 “소식통에 따르면 중국 정부는 일본 측의 최근 악질적 표현을 고려해 2025년 4월 4일 관리대상으로 지정된 중희토류 관련 품목의 대일본 수출 통제 허가 심사를 강화하는 방안을 고려하고 있다”고 전했다. 이를 두고 희토류의 대일 수출 전반을 금지하려는 것 아니냐는 해석도 나온다.
일본은 이미 2012년 센카쿠열도(중국명 댜오위다오) 국유화 사태 당시 중국의 희토류 수출 금지로 타격을 입은 전례가 있다. 이후 일본은 공급망 다변화, 대체 기술 개발 등을 통해 대중 의존도를 약 90%에서 60%로 낮췄으나 전문가들은 여전히 높은 수준이라고 경고한다. 일본 민간 싱크탱크 노무라종합연구소는 보고서에서 수출 제한 조치가 3개월간 지속되면 약 6600억엔(약 6조1100억원)의 경제적 손실이 발생하며, 이는 연간 국내총생산(GDP)을 0.11% 하락시키는 요인이 될 것이라고 분석했다.
