“계엄 잘못” 고개 숙인 張… ‘尹 절연’ 언급은 없었다
국힘 쇄신안 발표… 당명 개정 추진
“환영” “기대 이하” 당내 평가 갈려
장동혁 국민의힘 대표가 7일 “12·3 비상계엄은 상황에 맞지 않는 잘못된 수단이었다”고 말했다. 또 “국정 운영의 한 축이었던 여당으로서 역할을 다하지 못한 책임을 무겁게 통감하고 국민께 깊이 사과드린다”며 고개를 숙였다. 계엄 사태 13개월 만이자 새 지도부 출범 4개월여 만에 나온 국민의힘의 첫 공식 사과다.
장 대표는 중앙당사에서 ‘이기는 변화’를 주제로 한 당 쇄신안 발표 기자회견에서 “과거의 일은 사법부의 공정한 판단과 역사의 평가에 맡겨놓고 계엄과 탄핵의 강을 건너 미래로 나아가겠다”며 “국민의힘이 부족했다. 잘못과 책임을 국민의힘 안에서 찾고, 오직 국민 눈높이에서 시작하겠다”고 말했다. 또 “당의 가치와 방향을 재정립하겠다”며 전당원 투표를 통한 당명 개정을 추진하겠다고 밝혔다.
장 대표의 이날 발언은 “비상계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다”는 계엄 1년 메시지보다 진전됐다. 내란 프레임을 끊어내지 못하면 오는 6월 지방선거에서 전멸할 수 있다는 당 안팎의 우려를 어느 정도 받아들인 것으로 해석된다. 다만 윤석열 전 대통령에 대한 직접 언급은 없었다.
당내 평가는 엇갈렸다. 오세훈 서울시장은 “잘못된 과거를 단호히 끊어내고 국민 눈높이에 맞는 변화를 시작한다고 선언한 데 적극 환영한다”고 말했다. 친한(친한동훈)계로 분류되는 우재준 최고위원도 “장 대표의 한 걸음을 응원한다”고 했다. 한 수도권 의원은 통화에서 “사과를 했다는 것 자체가 변화의 커트라인을 넘은 것”이라며 “앞으로의 일관성 있는 행동이 중요할 것”이라고 평가했다. 당 관계자는 “장 대표가 과거와의 단절을 강조함으로써 사실상 절연을 선언한 것”이라고 설명했다.
그러나 당 소장파 의원 모임인 ‘대안과 미래’는 “재건축이 아닌 내부 인테리어 수준의 혁신안”이라며 “윤 전 대통령과 비상계엄을 옹호해 온 정치세력, 부정선거 음모론자들과의 명확한 절연에 대한 메시지가 담겼어야 한다”는 입장문을 냈다. 윤 전 대통령에 대한 보다 분명한 입장 표명이 있어야 했다는 것이다.
이강민 기자 river@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사