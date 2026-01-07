시사 전체기사

“계엄 잘못” 고개 숙인 張… ‘尹 절연’ 언급은 없었다

입력:2026-01-07 18:49
국힘 쇄신안 발표… 당명 개정 추진
“환영” “기대 이하” 당내 평가 갈려

장동혁 국민의힘 대표가 7일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 긴급 기자회견을 열고 “12·3 비상계엄은 상황에 맞지 않는 잘못된 수단이었다”며 고개 숙여 사과하고 있다. 장 대표는 “과거에서 벗어나 국민 속으로 들어가겠다”며 “계엄과 탄핵의 강을 건너 미래로 나아가겠다”고 밝혔다. 이한형 기자

장동혁 국민의힘 대표가 7일 “12·3 비상계엄은 상황에 맞지 않는 잘못된 수단이었다”고 말했다. 또 “국정 운영의 한 축이었던 여당으로서 역할을 다하지 못한 책임을 무겁게 통감하고 국민께 깊이 사과드린다”며 고개를 숙였다. 계엄 사태 13개월 만이자 새 지도부 출범 4개월여 만에 나온 국민의힘의 첫 공식 사과다.

장 대표는 중앙당사에서 ‘이기는 변화’를 주제로 한 당 쇄신안 발표 기자회견에서 “과거의 일은 사법부의 공정한 판단과 역사의 평가에 맡겨놓고 계엄과 탄핵의 강을 건너 미래로 나아가겠다”며 “국민의힘이 부족했다. 잘못과 책임을 국민의힘 안에서 찾고, 오직 국민 눈높이에서 시작하겠다”고 말했다. 또 “당의 가치와 방향을 재정립하겠다”며 전당원 투표를 통한 당명 개정을 추진하겠다고 밝혔다.

장 대표의 이날 발언은 “비상계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다”는 계엄 1년 메시지보다 진전됐다. 내란 프레임을 끊어내지 못하면 오는 6월 지방선거에서 전멸할 수 있다는 당 안팎의 우려를 어느 정도 받아들인 것으로 해석된다. 다만 윤석열 전 대통령에 대한 직접 언급은 없었다.

당내 평가는 엇갈렸다. 오세훈 서울시장은 “잘못된 과거를 단호히 끊어내고 국민 눈높이에 맞는 변화를 시작한다고 선언한 데 적극 환영한다”고 말했다. 친한(친한동훈)계로 분류되는 우재준 최고위원도 “장 대표의 한 걸음을 응원한다”고 했다. 한 수도권 의원은 통화에서 “사과를 했다는 것 자체가 변화의 커트라인을 넘은 것”이라며 “앞으로의 일관성 있는 행동이 중요할 것”이라고 평가했다. 당 관계자는 “장 대표가 과거와의 단절을 강조함으로써 사실상 절연을 선언한 것”이라고 설명했다.

그러나 당 소장파 의원 모임인 ‘대안과 미래’는 “재건축이 아닌 내부 인테리어 수준의 혁신안”이라며 “윤 전 대통령과 비상계엄을 옹호해 온 정치세력, 부정선거 음모론자들과의 명확한 절연에 대한 메시지가 담겼어야 한다”는 입장문을 냈다. 윤 전 대통령에 대한 보다 분명한 입장 표명이 있어야 했다는 것이다.

이강민 기자 river@kmib.co.kr

