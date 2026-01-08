삼성전자·하이닉스 잇단 파격 목표가… 장중 4600선 첫 돌파
삼전 24만원·SK하이닉스 112만원
삼전 영업이익 133조4000억 전망
‘투톱’ 견인 속 코스피 4550선 마감
삼전 “2.5조 자사주 취득” 호재도
반도체 ‘투톱’ 삼성전자와 SK하이닉스에 대해 외국계 투자은행(IB)이 잇따라 파격적인 목표가를 제시하고 있다. 외국계 IB의 강한 매수 의견에 국내 증권사도 뒤따르는 분위기다. 7일 코스피는 삼성전자와 SK하이닉스가 동반 상승한 가운데 전 거래일보다 0.57% 오른 4551.06에 마감했다. 장중 4600을 돌파하며 4거래일 연속 신고가를 갈아 치웠다.
맥쿼리는 6일(현지시간) 삼성전자와 SK하이닉스 목표가로 각각 24만원, 112만원을 제시한 보고서를 냈다. 시장에서 제시된 목표가 중 가장 높은 가격이다. D램과 고대역폭메모리(HBM)를 중심으로 두 회사 모두 수익성이 가파르게 높아질 것이라는 이유에서다. 맥쿼리는 투자자들에게 “이제 메모리 ‘사이클’이라는 인식에서 벗어나야 한다”며 “너무 일찍 팔지 말라(Don‘t sell early)”고 강조하기도 했다.
실적 전망치도 대폭 올려 잡았다. 맥쿼리는 삼성전자 올해 영업이익 전망치를 기존보다 약 50% 높은 151조2000억원으로 제시했다. SK하이닉스 영업이익은 136조5000억원에 이를 것으로 전망했다.
삼성전자와 SK하이닉스에 대한 외국계 IB의 공격적인 보고서는 지난해 말부터 이어지고 있다. 당초 시장에서 제시된 삼성전자의 올해 영업이익 전망치는 80조원 안팎이었다. 100조원을 돌파할 것이라는 의견은 소수의견 정도로 받아들여졌지만, 지난달 14일 노무라가 삼성전자 영업이익이 133조4000억원에 이를 것이라는 전망을 하면서 시장 내 주류 의견으로 떠올랐다. 이후 씨티증권이 지난 2일 155조원을 제시하면서 뒤늦게 국내 증권사들도 앞다퉈 전망치를 높여 잡고 있다.
외국계 IB가 국내 증권사보다 더 낙관적인 보고서를 연달아 낸 것은 이례적이라는 평가가 나온다. 그간 외국계 IB는 국내 증권사가 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 매수 의견을 내도 ‘겨울이 온다(Winter Looms)’ 등의 제목의 보고서를 통해 매도 의견을 내면서 엇박자를 내는 경우가 많았다. 이번에는 국내와 외국계 IB의 전망이 일치하면서 투자자들 사이에서 메모리 반도체 사이클을 확신하는 분위기가 강해지고 있다는 분석이 나온다.
이날 삼성전자는 자사주 취득 호재 소식도 더해졌다. 삼성전자는 임직원 성과 보상에 사용할 목적으로 1800만주(약 2조5000억원)의 자기주식을 취득한다고 장 마감 후 공시했다. 이 소식에 삼성전자 주가는 애프터마켓에서 상승 폭을 키워 전 거래일보다 1.87% 오른 14만1500원에 거래를 마쳤다.
이광수 기자 eh@kmib.co.kr
