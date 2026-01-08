양민혁, 세 번째 임대… 2부 1위 코번트리로

토트넘, 반년 만에 재임대 결정

명장 램퍼드 감독이 영입 추진

잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘 훗스퍼가 7일 구단 소셜미디어를 통해 양민혁의 임대 이적을 발표했다. 토트넘 소셜미디어 캡처

국가대표 공격수 양민혁이 잉글랜드 챔피언십(2부리그) 선두 코번트리 시티에서 세 번째 임대 생활을 시작한다.



양민혁의 원소속팀인 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼는 7일(한국시간) “양민혁을 올 시즌 잔여기간 코번트리에 임대한다”고 발표했다. 잉글랜드의 전설적인 미드필더 프랭크 램퍼드 감독이 이끄는 코번트리는 올 시즌 선두를 달리며 승격을 눈앞에 두고 있다.



양민혁은 올 시즌 전반기에는 강등권 싸움을 했다. 같은 리그 21위 포츠머스에 임대돼 반 시즌 동안 16경기를 뛰며 3골 1도움을 기록했다. 지난해 마지막 경기였던 찰턴 애슬레틱전에선 후반 추가시간 역전골을 터뜨리며 강한 인상을 남겼다. 다만 꾸준히 출전 기회를 받을 것이라는 기대와 달리 교체로 그라운드를 밟거나 벤치만 지키는 일이 잦았다. 선발 출전은 10경기에 그쳤다.



토트넘은 양민혁의 보다 빠른 성장이 필요한 만큼 반년 만에 재임대를 결정한 것으로 보인다. 특히 램퍼드 감독이 이번 영입을 적극적으로 추진한 것으로 알려졌다.



양민혁은 구단을 통해 “감독이 날 어떻게 활용할 계획인지, 내가 어떻게 적응하면 되는지 아주 명확하게 설명해줘서 이곳이 나에게 맞는 곳이라는 확신이 들었다”고 말했다.



양민혁의 코번트리행은 기회이자 시험대가 될 전망이다. 수비에 무게를 두는 포츠머스보다 공격적이고 빠른 축구를 강조하는 팀이 양민혁이 재능을 펼치기에 더 알맞다는 평가가 나온다. 또 현역 시절 세 차례 첼시의 프리미어리그 우승을 이끌었던 램퍼드 감독과의 만남도 기대를 모은다. 다만 전력이 이미 탄탄한 선두 팀에서 주전 경쟁을 뚫어야 한다는 부담도 크다.



이번이 챔피언십에서만 벌써 세 번째 팀이다. 프로에 데뷔하자마자 K리그1 영플레이어상 등을 휩쓴 양민혁은 지난해 1월 강원FC를 떠나 토트넘으로 이적했다. 토트넘에서 데뷔하는 대신 챔피언십 퀸스파크 레인저스(QPR)로 향했다. 양민혁은 첫 시즌을 QPR에서 뛰며 14경기 2골을 터뜨렸다. 두 번째 시즌 승격에 도전하는 양민혁은 “경기장에서 내 장점을 보여주고 내가 왜 이곳에 왔는지 증명하겠다”고 각오를 밝혔다.



정신영 기자 spirit@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국가대표 공격수 양민혁이 잉글랜드 챔피언십(2부리그) 선두 코번트리 시티에서 세 번째 임대 생활을 시작한다.양민혁의 원소속팀인 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼는 7일(한국시간) “양민혁을 올 시즌 잔여기간 코번트리에 임대한다”고 발표했다. 잉글랜드의 전설적인 미드필더 프랭크 램퍼드 감독이 이끄는 코번트리는 올 시즌 선두를 달리며 승격을 눈앞에 두고 있다.양민혁은 올 시즌 전반기에는 강등권 싸움을 했다. 같은 리그 21위 포츠머스에 임대돼 반 시즌 동안 16경기를 뛰며 3골 1도움을 기록했다. 지난해 마지막 경기였던 찰턴 애슬레틱전에선 후반 추가시간 역전골을 터뜨리며 강한 인상을 남겼다. 다만 꾸준히 출전 기회를 받을 것이라는 기대와 달리 교체로 그라운드를 밟거나 벤치만 지키는 일이 잦았다. 선발 출전은 10경기에 그쳤다.토트넘은 양민혁의 보다 빠른 성장이 필요한 만큼 반년 만에 재임대를 결정한 것으로 보인다. 특히 램퍼드 감독이 이번 영입을 적극적으로 추진한 것으로 알려졌다.양민혁은 구단을 통해 “감독이 날 어떻게 활용할 계획인지, 내가 어떻게 적응하면 되는지 아주 명확하게 설명해줘서 이곳이 나에게 맞는 곳이라는 확신이 들었다”고 말했다.양민혁의 코번트리행은 기회이자 시험대가 될 전망이다. 수비에 무게를 두는 포츠머스보다 공격적이고 빠른 축구를 강조하는 팀이 양민혁이 재능을 펼치기에 더 알맞다는 평가가 나온다. 또 현역 시절 세 차례 첼시의 프리미어리그 우승을 이끌었던 램퍼드 감독과의 만남도 기대를 모은다. 다만 전력이 이미 탄탄한 선두 팀에서 주전 경쟁을 뚫어야 한다는 부담도 크다.이번이 챔피언십에서만 벌써 세 번째 팀이다. 프로에 데뷔하자마자 K리그1 영플레이어상 등을 휩쓴 양민혁은 지난해 1월 강원FC를 떠나 토트넘으로 이적했다. 토트넘에서 데뷔하는 대신 챔피언십 퀸스파크 레인저스(QPR)로 향했다. 양민혁은 첫 시즌을 QPR에서 뛰며 14경기 2골을 터뜨렸다. 두 번째 시즌 승격에 도전하는 양민혁은 “경기장에서 내 장점을 보여주고 내가 왜 이곳에 왔는지 증명하겠다”고 각오를 밝혔다.정신영 기자 spirit@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지