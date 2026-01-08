인기 유튜버 정치인 대부분, 계엄 사태에 기댄 ‘단기 스타’

현재 유튜브의 바다를 쥐락펴락하는 ‘스타 유튜버’ 정치인은 사실 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄과 이재명정부의 탄생 속에서 단기간 성장한 이들이 많았다. 오랜 기간 목소리를 내온 정치인보다 사회 급변사태에 기대어 갑작스럽게 목소리를 키운 경우다. 가파른 유튜브의 성장세, 단기 집중된 정치권의 가세로 유튜브 정치 영역이 권력·수익 양대 측면에서 급팽창했지만 내실이 부족하고 성긴 의견이 많다는 지적이 나오는 이유다.
계엄과 새 정부 출범 등 이슈가 일정 소강상태에 접어든 지금 양쪽 모두 “소재가 떨어졌다”는 고민에 빠졌다. 강성 지지층을 기반으로 채널은 키웠지만 확장성이 떨어진다는 딜레마와 극단화되는 상대 진영의 공격에 유튜브 알고리즘 자체가 망가지고 있다는 우려도 감지된다.
강성 기반 유튜브 딜레마
구독자 약 36만명의 주진우 국민의힘 의원 유튜브는 30만명에서 일명 더불어민주당 강성 지지층인 ‘개딸’ 때문에 정체기를 겪었다. 주 의원실 관계자는 “김민석 총리 인사청문회 당시 민주당 의원들이 주 의원의 유튜브 영상을 청문회장에서 틀면서 개딸 좌표가 찍혔다”며 “이들이 영상에 ‘영상 싫음’ ‘차단’을 누르며 유튜브 테러를 해 한동안 정치 유튜브 알고리즘을 타지 못하게 됐다”고 토로했다.
국회 법제사법위원회 위원 중 유튜브 공격성이 가장 높았던 최혁진 민주당 의원(국민일보 1월 5일자 8면 참조)도 마찬가지다. 최 의원실에서 유튜브를 담당하는 한 보좌진은 “초선·비례의원 특성상 인지도가 중요해 ‘조요토미 희대요시’처럼 무리수를 둔 측면이 있다”며 “그러다보니 우파 쪽에서 채널에 들어와 댓글창을 욕으로 망가뜨려놨다”고 토로했다.
상대 진영의 실책을 호재 삼아 유튜브 채널을 키워온 빅스피커들은 그만큼 소재 보릿고개를 겪는다. 유튜브 담당 보좌진의 하소연이다.
“상대 진영을 향해 삿대질하고 소리지르는 영상은 지지자만 보고 일반 사람은 ‘에이’ 하며 채널을 돌린다. 상대 인기가 떨어지면 이유 없이 조회수가 올라가기도 하는데 이는 우리 지지층에만 채널이 갇혀 있다는 방증.”(A 야당 관계자)
“윤 어게인이나 개딸 세력이 유입되면 빠르게 구독자가 오르긴 하지만 그만큼 강성에 갇히게 된다. 성향이 비슷한 구독자가 80% 넘으면 알고리즘이 망가진다.”(B 정치권 관계자)
“계엄과 탄핵 국면에서 여야 강성 지지층의 영향력에 갇히지 않으려고 일부러 영상 업로드 속도를 조절한다. 정부·여당을 비판하는 콘텐츠를 올리긴 하지만 나름 원칙을 세우고 보다 다양한 사람이 채널에 오래 머물 수 있는 양질의 콘텐츠로 채널을 운영할 방안을 모색 중.”(C 야당 관계자)
“유튜브는 마약 같아서 구독자나 조회수가 오르긴 하니 잘못된 길로 가는데도 모르고 열광하며 가게 된다. 결국 작은 정치 유튜브 세계에서 게토화되는 것.”(D 여당 관계자)
윤석열·이재명정부가 키운 여야
민주당 현역 국회의원 유튜브 구독자 상위 5개 계정을 살펴본 결과 12·3 비상계엄 전후로 구독자가 급등했다. 정청래 대표의 유튜브 채널 ‘정청래 TV떴다!’ 콘텐츠는 윤석열정부 이전과 이후로 나뉜다. 본인의 결혼식 축사, 삼선 짜장면 먹방 등 일상 영상이 주였던 정 대표 유튜브는 2022년 대선 패배 이후 윤 전 대통령과 김건희 여사를 비판하는 내용의 영상을 주로 올렸다. 2011년 채널 개설 이후 14만명에서 정체됐던 구독자 수가 증가하기 시작한 시점도 이즈음이다.
25만명 수준이던 구독자 수는 비상계엄 이후 40만명 늘어 2026년 1월 기준 69.9만명을 달성했다. 1~2000회에 수준이던 조회수도 최소 5000회 이상으로 늘었다. 정 대표가 라면에 파를 넣어 먹는 ‘파면’ 제목의 영상은 조회수 300만회를 달성하기도 했다. 정 대표 의원실은 “정 대표 유튜브는 본인이 직접 제목을 달고 자막까지 편집해 올린다”고 말했다.
비상계엄이 낳은 여당 유튜브 ‘스타’는 단연 김병주·박선원 의원이다. 비상계엄 직전 각각 21.3만명, 2.6만명이던 구독자 수가 2026년 1월 기준 51.9만명, 50.8만명으로 급증했다. 여당 내 유튜브 구독자 2, 3위를 단숨에 석권했다.
5위인 김 총리는 비상계엄 이전 3.6만명에 불과하던 구독자가 한 달 만에 26만명을 돌파했고, 국무총리 임명 이후 또 한번 급증해 올해 1월 기준 36.3만명을 달성했다.
국민의힘 상위 계정 5개의 경우 이 대통령 당선 전후 정부·여당에 각을 세운 투쟁형 영상에 조회수가 몰리는 현상이 포착됐다. 주 의원이 대표적이다. 이 대통령의 사법리스크 분석 ‘이재명 재판에 민주당 당사 날아간다. 사법리스크 해부 1탄’ 영상으로 채널의 포문을 연 주 의원은 1년7개월 만에 구독자 35만명을 달성했다. 주 의원을 단기간에 실버버튼 주인공으로 만든 건 이 대통령의 공직선거법 1심 재판 결과다. 주 의원실 관계자는 “이 대통령 공선법 위반 1심 당시 벌금형 예측이 오갈 때 주 의원이 유일하게 징역형을 정확히 예측해 구독자가 폭증했다”고 말했다. 10년 전인 2016년 처음 채널을 개설한 나경원 의원 영상 중 가장 높은 조회수를 차지한 건 불과 3개월 전 업로드된 ‘국정과제 1호도 모르는 국무총리, 나경원 의원 대정부질문 등판’(34만회)이었다. 조정훈 의원은 ‘이재명 삼진 아웃 직전… 고교학점제 질타한 조정훈’(13만회) 등 상임위원회 특성을 살린 대여투쟁 영상이 눈에 띄었다. 유용원 의원과 안철수 의원은 이런 경향성과 달리 의정 전문성과 인지도를 기반으로 높은 구독자 수를 유지하는 특징을 보였다.
이강민 한웅희 기자 river@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지