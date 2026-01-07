“쿠팡 범인 중국인? 어쩌라고요… 근거 없는 혐중 조장은 경계해야”

이 대통령 “檢 잘못된 기소 놔두고

왜 항소포기를 비난하나” 비판도

중국을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 7일 상하이의 한 호텔에서 열린 순방 기자단 오찬 간담회에서 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 국내 혐중 정서를 언급하며 “쿠팡의 범죄 행위자가 중국 사람이다. (그래서) 어쩌라고요”라고 말했다. 개인의 일탈 행위를 국적과 연결해 중국에 대한 혐오를 조장하는 행위를 경계해야 한다는 취지다.



이 대통령은 7일 중국 상하이에서 가진 동행 기자단과의 오찬 간담회에서 쿠팡 개인정보 대규모 유출 사건의 유력 피의자가 중국 국적의 전직 직원인 점 탓에 반중 정서가 강화되고 있다는 물음에 이같이 답했다. 이어 “(범죄자가) 일본 사람이면 그때부터 일본 사람을 미워할 거냐. 쿠팡에 미국 사람도 있어서 미국을 무지하게 미워해야 하는데 그건 왜 안 하는 거냐”며 “그야말로 아무런 근거 없는 얘기”라고 덧붙였다.



이 대통령은 또 “미세먼지 문제도 한창 심할 때 중국발이냐, 몇 퍼센트가 중국 것이냐 갖고 싸우고 그랬다”며 “그런데 이런 것 갖고 감정적으로 대응할 일이 아니다”고 말했다. 그러면서 “중국은 재생에너지로 신속히 전환하면서 놀라울 정도로 빠르게 미세먼지 문제에 대응했다”고 설명했다.



이 대통령은 “근거 없고 불필요한 혐중 조장은 없애야 한다. 무슨 부정선거를 중국이 어쩌고 이런 정신 나간 소리를 해서 감정을 상하게 하면 되겠느냐”며 “앞으로도 혐중, 혐한을 조장하거나 선동하는 데 대해서는 억제를 위한 노력을 계속해야 한다”고 강조했다. 이 대통령은 시진핑 중국 국가주석에게도 문화콘텐츠 진출 제한 등 중국의 조치가 혐중 선동의 빌미를 제공한다며 신속히 해소해야 한다는 입장을 전했다고 밝혔다.



이 대통령은 발언 도중 “이 얘기는 한 번 해야 되겠다”며 느닷없이 검찰의 대장동 항소포기 논란 관련 언론 보도의 문제점을 지적하기도 했다. 이 대통령은 “검찰 기소가 잘못됐다고 법원이 판결하면 통상적으로는 잘못 기소한 검찰을 비판한다”며 “희한하게 이재명이나 민주당이 관계되면 법원 판단이 잘못됐다고 검찰을 두둔한다”고 토로했다.



이 대통령은 “이상하지 않나. 기소를 잘못한 것을 탓해야지 왜 법원이 판결을 잘못했다고, 항소해서 판결을 뒤집으라고 하느냐”며 “이것은 완전히 중립성을 벗어난 것”이라고 지적했다. 이어 “기준이 그때마다 다르다. 원래 무죄가 나오면 무리한 기소라고 비평하는 것 아니냐”며 “(저와 관련되면) 묘하게 검찰이 항소를 안 한다고 비난한다. 이게 문제”라고 말했다. 그러면서 “‘삐딱하게 서 있으니 세상이 삐딱하게 보이나’ 그런 생각이 들 때가 있다”고 덧붙였다.



이동환 윤예솔 기자, 상하이=최승욱 기자 huan@kmib.co.kr



