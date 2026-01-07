“쿠팡 범인 중국인? 어쩌라고요… 근거 없는 혐중 조장은 경계해야”
이 대통령 “檢 잘못된 기소 놔두고
왜 항소포기를 비난하나” 비판도
이재명 대통령은 국내 혐중 정서를 언급하며 “쿠팡의 범죄 행위자가 중국 사람이다. (그래서) 어쩌라고요”라고 말했다. 개인의 일탈 행위를 국적과 연결해 중국에 대한 혐오를 조장하는 행위를 경계해야 한다는 취지다.
이 대통령은 7일 중국 상하이에서 가진 동행 기자단과의 오찬 간담회에서 쿠팡 개인정보 대규모 유출 사건의 유력 피의자가 중국 국적의 전직 직원인 점 탓에 반중 정서가 강화되고 있다는 물음에 이같이 답했다. 이어 “(범죄자가) 일본 사람이면 그때부터 일본 사람을 미워할 거냐. 쿠팡에 미국 사람도 있어서 미국을 무지하게 미워해야 하는데 그건 왜 안 하는 거냐”며 “그야말로 아무런 근거 없는 얘기”라고 덧붙였다.
이 대통령은 또 “미세먼지 문제도 한창 심할 때 중국발이냐, 몇 퍼센트가 중국 것이냐 갖고 싸우고 그랬다”며 “그런데 이런 것 갖고 감정적으로 대응할 일이 아니다”고 말했다. 그러면서 “중국은 재생에너지로 신속히 전환하면서 놀라울 정도로 빠르게 미세먼지 문제에 대응했다”고 설명했다.
이 대통령은 “근거 없고 불필요한 혐중 조장은 없애야 한다. 무슨 부정선거를 중국이 어쩌고 이런 정신 나간 소리를 해서 감정을 상하게 하면 되겠느냐”며 “앞으로도 혐중, 혐한을 조장하거나 선동하는 데 대해서는 억제를 위한 노력을 계속해야 한다”고 강조했다. 이 대통령은 시진핑 중국 국가주석에게도 문화콘텐츠 진출 제한 등 중국의 조치가 혐중 선동의 빌미를 제공한다며 신속히 해소해야 한다는 입장을 전했다고 밝혔다.
이 대통령은 발언 도중 “이 얘기는 한 번 해야 되겠다”며 느닷없이 검찰의 대장동 항소포기 논란 관련 언론 보도의 문제점을 지적하기도 했다. 이 대통령은 “검찰 기소가 잘못됐다고 법원이 판결하면 통상적으로는 잘못 기소한 검찰을 비판한다”며 “희한하게 이재명이나 민주당이 관계되면 법원 판단이 잘못됐다고 검찰을 두둔한다”고 토로했다.
이 대통령은 “이상하지 않나. 기소를 잘못한 것을 탓해야지 왜 법원이 판결을 잘못했다고, 항소해서 판결을 뒤집으라고 하느냐”며 “이것은 완전히 중립성을 벗어난 것”이라고 지적했다. 이어 “기준이 그때마다 다르다. 원래 무죄가 나오면 무리한 기소라고 비평하는 것 아니냐”며 “(저와 관련되면) 묘하게 검찰이 항소를 안 한다고 비난한다. 이게 문제”라고 말했다. 그러면서 “‘삐딱하게 서 있으니 세상이 삐딱하게 보이나’ 그런 생각이 들 때가 있다”고 덧붙였다.
이동환 윤예솔 기자, 상하이=최승욱 기자 huan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사