‘법사위 샤우팅’ 최혁진, 유튜브 ‘픽’ → 후원금 마감

[#뒤틀린공론장 #유튜브정치] ④ 유튜브 없인 후원금도 없다

제미나이

후원금 마감 위한 알고리즘의 ‘은총’



구독자 1만인 클럽



‘강성에만 호소’ 후원금 제도 바꿔야

