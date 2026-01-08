“선당후사 필요” vs “부관참시 가혹”… 與 ‘김병기 거취’ 두고 의견 분화
“지방선거 부담 자진탈당해야”
“사퇴까지 했는데 제명은 무리”
각종 비위 의혹으로 원내대표직에서 사퇴한 김병기(사진) 더불어민주당 의원의 거취를 두고 당내 의견이 분화하고 있다. 지방선거를 앞둔 만큼 탈당해야 한다는 ‘선당후사’ 주장과 당 윤리심판원이나 김 의원 스스로의 결정을 기다려 주자는 온정론으로 갈린다.
김 의원의 결단을 촉구하는 의원들은 오는 6월 지방선거 민심을 근거로 든다. 한 민주당 초선 의원은 7일 통화에서 “(김 의원 관련 의혹이) 공천 시스템에 대한 것이기 때문에 ‘당’이라는 단어가 함께 등장할 수밖에 없다”며 “지선을 앞두고 있지 않나”라고 말했다. 이어 “청탁성 후원금이 문제인데 출마 예정자가 청탁 없이 후원해도 청탁이 아닌 게 아니다”고 말했다.
반면 다른 초선 의원은 “김 의원이 원내대표에서 사퇴하고 당할 만큼 당하고 있다. 제명까지 하는 건 무리”며 “이런 상황이 된 것이 안타깝지만 고발당한 상황에 부관참시하듯 하는 것은 아닌 것 같다”고 말했다. 당 차원의 조사가 이미 시작된 상황에서 김 의원이 과도한 공격을 받고 있다는 것이다.
한 3선 의원은 “당 지지율이 떨어지고 이미지가 안 좋아질까 봐 의원들이 걱정하고 있다”며 “탈당은 본인이 결정해야지 누가 나가라고 하기 애매한 상황이다. 당이 명확한 입장을 보이고 기준을 주는 게 맞는다”고 말했다.
새 원내대표 후보들도 의견이 갈린다. 진성준 의원은 라디오에서 “12일 윤리심판원 징계 결정 전 김 의원이 선당후사 하는 선택을 했으면 좋겠다”고 말했다. 반면 박정 의원은 “당 공식 기구인 윤리심판원에 지도부가 맡겨놨는데 그걸 바로 뒤엎고 (거취 결정을) 한다는 게 지도부에 부담이 될 수 있다”며 “본인의 억울한 부분은 듣고 당원들이나 국민에게 판단 기회를 줘야 한다”고 말했다.
민주당 초선의원 모임 더민초도 김 의원 거취 문제에 대해 공식 입장을 밝힐지 논의 중이다. 문진석 원내대표 직무대행 겸 원내운영수석부대표는 “(김 의원이) 윤리심판원 및 경찰 수사에 대비하는 시간이 필요한 것 같았다. 결과가 나오면 수용하지 않을까 생각한다”고 말했다.
성윤수 한웅희 기자 tigris@kmib.co.kr
