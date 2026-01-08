‘은값 랠리’ 시총 엔비디아 넘어서기도

작년 141% 상승… 올해도 14% 올라

7일 한때 은 총액 4.6조달러 넘어

달러 약세·안전자산 수요 등 원인

국제 은값이 사상 처음으로 종가 기준 온스당 81달러를 돌파했다. 올해 들어서만 14% 넘게 오른 은은 한때 엔비디아의 시가총액을 뛰어넘으며 가파른 상승세를 보이고 있다. 미국의 베네수엘라 공습 등 지정학적 리스크가 커지면서 안전자산 수요가 급증하고 있다는 분석이다.



7일 인베스팅닷컴에 따르면 전날 은 현물 가격은 온스당 81.30달러로 거래를 마치며 처음으로 종가 기준 81달러 선을 뚫었다. 지난해 141% 넘게 뛴 은값은 올해 들어서도 14% 오르는 등 ‘은빛 랠리’를 이어가고 있다.





은은 한때 엔비디아를 제치고 시가총액 2위에 올라섰다. 이날 오전 10시 기준 은 시가총액은 4조6250억 달러, 엔비디아는 4조5580억 달러였다. 다만 은값이 오후 들어 하락 전환하며 3시50분 현재 전 거래일보다 3.20% 내린 온스당 78.66달러에 거래됐다.



은 가격이 치솟는 것은 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인하에 따른 달러화 약세, 각국 중앙은행들의 은 보유 비중 확대 영향이 크다. 통상 금리 인하 국면에서는 금과 은 등 귀금속의 투자 매력이 확대된다.



여기에 최근 도널드 트럼프 미국 대통령이 베네수엘라를 공습하고 니콜라스 마두로 대통령을 체포하면서 지정학적 리스크가 더해져 안전자산에 대한 투자 수요가 더 커졌다. 증권업계에 따르면 금 가격도 지난해(+64%)에 이어 상승하고 있지만 천정부지로 오른 금 대신 은을 선택하는 투자자들이 늘고 있다. 현재 금 현물은 온스당 4455달러 선에서 거래되고 있고 시가총액은 31조120억 달러로 전체 자산 중 1위다.



재고 부족 현상도 은값 상승을 부추긴다. 지난해 상반기 트럼프 행정부가 귀금속에 관세를 부과할 가능성이 거론되자 영국 런던귀금속시장협회(LBMA) 시장의 금과 은이 미국으로 대거 유출됐다. 특정 지역으로 물건이 쏠리면 전체 가격은 대체로 상승한다. 세계 최대 은 생산국인 중국에서 지난해 11월 금에 대한 부가가치세 면제를 폐지한 점도 은 가격 상승에 영향을 끼쳤다는 분석이 나온다.



단기간 내 은값이 크게 올랐지만 투자 수요는 여전히 적지 않다. 은 관련 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 최근 콜옵션 매수량이 급증했다. 콜옵션 매수량은 적은 돈으로 큰 수익을 노리는 레버리지 효과가 있어 기본적으로 상승에 베팅하는 투자다. 현재 투기적 열기가 얼마나 높은지를 보여주는 지표 역할을 한다. 또 전 세계 2위 금 소비국인 인도에서 지난해에는 은 소비가 역대 최대 수준을 기록하는 등 투자 열풍이 지속되고 있다.



옥지희 삼성선물 연구원은 “은은 여전히 금보다 저평가됐다는 인식이 강하다”며 “각국 재정 리스크와 지정학적 불안, 경기 침체와 스태그플레이션(경기 침체 속 물가 상승) 우려가 올해도 상존하는 만큼 은값 랠리가 이어질 것으로 전망된다”고 설명했다. 옥 연구원은 올해 은값 목표치를 온스당 100달러로 제시했다.



일각에서는 가격 변동성에 유의해야 한다는 지적도 제기된다. 중국이 최근 희토류에 준하는 수준의 엄격한 수출 규제를 은에도 적용하는 등 공급 부족 우려가 나타나고 있어서다. 황병진 NH투자증권 연구원은 “은의 가격도 단기간에 가파르게 올랐기 때문에 단기 과열 인식이 생기면 변동성은 더 확대될 것”이라고 짚었다.



장은현 기자 eh@kmib.co.kr



