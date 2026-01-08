李 “北 핵무기 유출 땐 전 세계 손해… 현 상태 생산 중단이 최선”

“한반도 평화 지금이 좋은 기회

미국 대통령도 나도 실용적

중국도 그렇게 했으면 좋겠다”

중·일 갈등 “개입 없다” 선 그어

연합뉴스

이재명 대통령이 여분의 북한 핵무기가 유출될 우려를 제기하며 “이런 상황이 방치되는 것 자체가 동북아와 전 세계에 손해”라는 입장을 시진핑 중국 국가주석에게 전달했다. 북한의 핵무기가 고도화되고 증강하는 문제는 중국의 국익을 저해하는 일인 만큼 한반도 평화 정착을 위한 중재자 역할을 적극적으로 감당해 달라는 논리다.



이 대통령은 7일 중국 상하이 샹그릴라호텔에서 가진 기자간담회에서 “북한의 핵무기가 끊임없이 추가 생산되고 있고 대륙간탄도미사일(ICBM) 기술이 개선되고 있는데, 북한의 체제 유지·보호에 필요한 만큼의 생산이 이뤄진 다음에 추가 생산 핵무기는 국경 밖으로 유출될 가능성이 높아진다”며 이런 우려를 시 주석에게 말했다고 밝혔다.



이 대통령은 “북한 정권 입장에서 지금 핵을 없애는 것을 동의할 수 있겠나. 제가 보기에 북한의 수용은 불가능하다는 생각”이라며 “그렇다고 방치할 수 없으니 모두에게 도움이 되는 실현 가능한 길을 찾아야 한다”고 말했다. 그러면서 “현재 상태에서 (핵무기 생산을) 중단하는 것, 초과 생산하거나 국외로 핵물질을 반출하지 않고 ICBM도 더 이상 개발하지 않는 것만으로도 이익”이라며 “이런 (남측의) 진정성에 대해 북측에 충실하게 설명해 달라고 부탁했다”고 덧붙였다.



이 대통령은 중국이 한국의 5년 단임제에 관심을 보이기도 했다며 “(정책) 지속성을 담보할 수 있느냐는 그런 얘기”라고 말했다. 이어 “사실 그 말도 일리가 있다. 최근 대외 관계에서 상상 이상의 급변이 있었다. 황당무계했을 것”이라며 “‘이제는 (한국을) 어떻게 믿지?’ ‘어떻게 되지?’ 이렇게 된 것 같다”고 말했다. 또 “중국 입장에서도 한국이 어느 날은 토끼였다가, 어느 날은 이리가 돼버리면 지속적 정책을 결정하기 어려울 것”이라고 말했다.



이 대통령은 중국 측에 “이해한다. 그러나 특히 한반도 평화 문제라면 지금이 기회”라며 “쉽게 뒤집지 못하게 입법, 조약 등으로 제도화하면 된다”고 설명했다고 전했다. 이어 “미국 대통령도 매우 실용적이고, 나도 그렇고, 중국도 그랬으면 좋겠다. 이런 측면에서 좋은 기회”라고 강조했다고 밝혔다.



이 대통령은 중·일 갈등 격화 상황에 당장 개입하지는 않겠다는 뜻도 밝혔다. 이 대통령은 “어른들도 이유가 있어서 다툴 때 옆에서 끼어들면 양쪽으로부터 미움을 받는 수가 있다”며 “정말 우리의 역할을 필요로 할 때, 실효적으로 의미가 있을 때는 하겠지만 지금은 할 수 있는 게 매우 제한적”이라고 말했다.



시 주석이 “역사의 올바른 편에 서서 전략적 선택을 해야 한다”고 한 발언에 대해선 “공자님 말씀으로 들었다. 착하게 잘 살자는 의미로 이해했다”고 답했다. 정상회담 연례화 합의를 두곤 “시 주석이 ‘꼭 한 번씩 오고 가고 해야 하느냐’고 하길래 그런 것을 신경 안 쓰고 제가 가겠다고 했다”고 말했다.



상하이=최승욱 기자, 송태화 윤예솔 기자 applesu@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정치부 송태화 기자 alvin@kmib.co.kr 475 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 이재명 대통령이 여분의 북한 핵무기가 유출될 우려를 제기하며 “이런 상황이 방치되는 것 자체가 동북아와 전 세계에 손해”라는 입장을 시진핑 중국 국가주석에게 전달했다. 북한의 핵무기가 고도화되고 증강하는 문제는 중국의 국익을 저해하는 일인 만큼 한반도 평화 정착을 위한 중재자 역할을 적극적으로 감당해 달라는 논리다.이 대통령은 7일 중국 상하이 샹그릴라호텔에서 가진 기자간담회에서 “북한의 핵무기가 끊임없이 추가 생산되고 있고 대륙간탄도미사일(ICBM) 기술이 개선되고 있는데, 북한의 체제 유지·보호에 필요한 만큼의 생산이 이뤄진 다음에 추가 생산 핵무기는 국경 밖으로 유출될 가능성이 높아진다”며 이런 우려를 시 주석에게 말했다고 밝혔다.이 대통령은 “북한 정권 입장에서 지금 핵을 없애는 것을 동의할 수 있겠나. 제가 보기에 북한의 수용은 불가능하다는 생각”이라며 “그렇다고 방치할 수 없으니 모두에게 도움이 되는 실현 가능한 길을 찾아야 한다”고 말했다. 그러면서 “현재 상태에서 (핵무기 생산을) 중단하는 것, 초과 생산하거나 국외로 핵물질을 반출하지 않고 ICBM도 더 이상 개발하지 않는 것만으로도 이익”이라며 “이런 (남측의) 진정성에 대해 북측에 충실하게 설명해 달라고 부탁했다”고 덧붙였다.이 대통령은 중국이 한국의 5년 단임제에 관심을 보이기도 했다며 “(정책) 지속성을 담보할 수 있느냐는 그런 얘기”라고 말했다. 이어 “사실 그 말도 일리가 있다. 최근 대외 관계에서 상상 이상의 급변이 있었다. 황당무계했을 것”이라며 “‘이제는 (한국을) 어떻게 믿지?’ ‘어떻게 되지?’ 이렇게 된 것 같다”고 말했다. 또 “중국 입장에서도 한국이 어느 날은 토끼였다가, 어느 날은 이리가 돼버리면 지속적 정책을 결정하기 어려울 것”이라고 말했다.이 대통령은 중국 측에 “이해한다. 그러나 특히 한반도 평화 문제라면 지금이 기회”라며 “쉽게 뒤집지 못하게 입법, 조약 등으로 제도화하면 된다”고 설명했다고 전했다. 이어 “미국 대통령도 매우 실용적이고, 나도 그렇고, 중국도 그랬으면 좋겠다. 이런 측면에서 좋은 기회”라고 강조했다고 밝혔다.이 대통령은 중·일 갈등 격화 상황에 당장 개입하지는 않겠다는 뜻도 밝혔다. 이 대통령은 “어른들도 이유가 있어서 다툴 때 옆에서 끼어들면 양쪽으로부터 미움을 받는 수가 있다”며 “정말 우리의 역할을 필요로 할 때, 실효적으로 의미가 있을 때는 하겠지만 지금은 할 수 있는 게 매우 제한적”이라고 말했다.시 주석이 “역사의 올바른 편에 서서 전략적 선택을 해야 한다”고 한 발언에 대해선 “공자님 말씀으로 들었다. 착하게 잘 살자는 의미로 이해했다”고 답했다. 정상회담 연례화 합의를 두곤 “시 주석이 ‘꼭 한 번씩 오고 가고 해야 하느냐’고 하길래 그런 것을 신경 안 쓰고 제가 가겠다고 했다”고 말했다.상하이=최승욱 기자, 송태화 윤예솔 기자 applesu@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지