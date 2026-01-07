영·프, 러-우전 휴전 후 다국적군 배치 합의
다국적군 규모 최대 3만명 전망
영국과 프랑스, 우크라이나 정상이 6일(현지시간) 러시아·우크라이나 전쟁 휴전 후 우크라이나에 유럽이 주도하는 다국적군을 배치하기로 했다.
키어 스타머 영국 총리와 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이날 프랑스 파리 엘리제궁에서 열린 ‘의지의 연합’ 정상회의를 마친 뒤 이 같은 내용의 의향서에 서명했다. 핵심은 우크라이나 전쟁이 끝난 후 우크라이나 방어, 재건 및 전략적 연대를 지원하기 위해 현지에 다국적군을 배치하고 미국 주도의 ‘휴전 감시 및 검증 메커니즘’을 구축하는 것이다.
다국적군은 영국과 프랑스가 주도할 전망이다. 마크롱 대통령은 기자회견에서 “수천명 규모의 병력을 파견할 수 있다”고 말했으며 스타머 총리도 “휴전 이후 우크라이나 전역에 군사 거점을 설립할 것”이라고 밝혔다.
체코 프라하에 본부를 둔 자유유럽방송은 각국 관계자들을 인용해 다국적군의 병력 규모가 1만5000~2만명, 최대 3만명에 달할 것으로 전망했다.
미국은 드론, 위성 등을 활용한 휴전 감시체계 구축을 주도한다. 이날 회의에는 도널드 트럼프 미국 대통령의 특사 스티브 위트코프와 맏사위 재러드 쿠슈너가 참석했다.
러시아와의 협상을 주도해 온 위트코프는 정상회담 후 “트럼프 대통령이 안보 프로토콜을 강력히 지지한다”고 말했다.
다만 이탈리아와 폴란드는 우크라이나에 병력을 파견하지 않겠다고 밝혔고, 독일은 우크라이나 영토가 아닌 인접 국가에 병력을 파견할 수 있다는 입장이다. 앞서 러시아는 우크라이나에 주둔하는 외국군을 ‘정당한 표적’으로 간주하겠다고 여러 차례 경고한 바 있다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
