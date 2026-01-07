시사 전체기사

영·프, 러-우전 휴전 후 다국적군 배치 합의

입력:2026-01-07 18:49
공유하기
글자 크기 조정

다국적군 규모 최대 3만명 전망

프랑스 파리 엘리제궁에서 6일(현지시간) 열린 '의지의 연합' 정상회의 후 독일, 우크라이나, 프랑스, 영국 정상들과 미국 대표단이 공동 기자회견을 열고 있다. 왼쪽부터 프리드리히 메르츠 독일 총리, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 키어 스타머 영국 총리, 스티브 위트코프 미국 특사, 재러드 쿠슈너 도널드 트럼프 대통령 맏사위. AFP연합뉴스

영국과 프랑스, 우크라이나 정상이 6일(현지시간) 러시아·우크라이나 전쟁 휴전 후 우크라이나에 유럽이 주도하는 다국적군을 배치하기로 했다.

키어 스타머 영국 총리와 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이날 프랑스 파리 엘리제궁에서 열린 ‘의지의 연합’ 정상회의를 마친 뒤 이 같은 내용의 의향서에 서명했다. 핵심은 우크라이나 전쟁이 끝난 후 우크라이나 방어, 재건 및 전략적 연대를 지원하기 위해 현지에 다국적군을 배치하고 미국 주도의 ‘휴전 감시 및 검증 메커니즘’을 구축하는 것이다.

다국적군은 영국과 프랑스가 주도할 전망이다. 마크롱 대통령은 기자회견에서 “수천명 규모의 병력을 파견할 수 있다”고 말했으며 스타머 총리도 “휴전 이후 우크라이나 전역에 군사 거점을 설립할 것”이라고 밝혔다.

체코 프라하에 본부를 둔 자유유럽방송은 각국 관계자들을 인용해 다국적군의 병력 규모가 1만5000~2만명, 최대 3만명에 달할 것으로 전망했다.

미국은 드론, 위성 등을 활용한 휴전 감시체계 구축을 주도한다. 이날 회의에는 도널드 트럼프 미국 대통령의 특사 스티브 위트코프와 맏사위 재러드 쿠슈너가 참석했다.

러시아와의 협상을 주도해 온 위트코프는 정상회담 후 “트럼프 대통령이 안보 프로토콜을 강력히 지지한다”고 말했다.

다만 이탈리아와 폴란드는 우크라이나에 병력을 파견하지 않겠다고 밝혔고, 독일은 우크라이나 영토가 아닌 인접 국가에 병력을 파견할 수 있다는 입장이다. 앞서 러시아는 우크라이나에 주둔하는 외국군을 ‘정당한 표적’으로 간주하겠다고 여러 차례 경고한 바 있다.

조승현 기자 chosh@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
조승현 기자
종교부
조승현 기자
420
하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
전 세계 조회수 1위 유튜버가 한국인…하루 수익만 4억
푸바오는 아니더라도...中 판다 오면 文 키우던 풍산개와 ‘한집 살림’
“보존제 혼입” 애경, 중국서 생산한 2080 치약 전량 리콜
7800원에 전재산 베팅한 하이닉스 직원, 수익률 9000%대
한은 마통서 ‘5조’ 빌리고도 국방비 미지급…“곳간 관리 실패”
장동혁 “12·3 비상계엄, 국민께 사과…당명 개정 추진”
“볼에 뽀뽀까지”…北김정은·주애 스킨십에 日매체 '이례적’ 지적
“화질은 확실하쥬?” 이 대통령 칭찬에 샤오미 ‘인생샷 캠페인’ 진행
국민일보 신문구독