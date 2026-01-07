중국 외교정책 기조 한국엔 ‘온정’ 일본엔 ‘냉대’ 뚜렷해져
“한중 협력 복원 중일 경색과 대조”
일, 경제 대표단 방중 무기한 연기
중국이 ‘일본과 갈등, 한국과 협력’으로 정책을 차별화하면서 지정학적 변화가 동아시아의 경제·무역관계까지 바꾸고 있다는 분석이 나왔다.
대만 공상시보는 7일 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언으로 중·일 관계가 냉각된 가운데 한·중 정상회담이 열려 ‘한국에는 온정, 일본에는 냉대’라는 중국의 외교정책 기조가 뚜렷해졌다고 짚었다. 매체는 “중국이 6일 핵심광물 등 ‘이중용도 물자’의 대일 수출 제한을 발표했다”면서 “중국이 한국을 끌어들이고 일본을 멀리하는 것은 지정학이 경제·무역 관계를 빠르게 재편하고 있음을 보여준다”고 전했다.
홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCM P)도 “한·중 정상회담을 통한 경제협력의 복원은 중·일 관계 경색과 대조적”이라며 “중국이 일본과의 갈등 속에서 지역 관계 강화에 박차를 가하고 있다”고 평가했다.
이재명 대통령은 시진핑 국가주석의 초청을 받아 4일부터 7일까지 중국을 국빈 방문했다. 이번 방중에는 4대 그룹 총수를 포함해 200여명의 한국 기업 대표단이 동행했다.
반면 일본의 일중경제협회, 게이단롄, 일본상공회의소가 공동으로 이번 연말연시에 200명 규모로 파견할 예정이던 방중 경제무역 대표단은 사나에 총리 발언의 여파로 무기한 연기됐다. 일본은 1975년 이후 거의 매년 대표단을 파견해 왔다.
전문가들은 중·일 갈등이 고조되면 일본 기업의 중국 시장에 대한 ‘디리스킹(위험완화)’이 가속화할 것으로 예상한다. 이코노미스트 인텔리전스 유닛(EIU)의 선임 분석가 시에탄 한사쿨은 “이번 방중 연기는 일본 기업의 중국 시장에 대한 ‘의존도 줄이기’가 가속화하고 있음을 상징한다”며 “중국 의존도가 높은 기계·전자·화학 등 산업에서 충격이 특히 클 것”이라고 SCMP에 말했다.
프랑스 나티시스은행 아시아·태평양 담당 선임 이코노미스트 우줘인은 “정치적 요인이 동아시아의 경제·무역 흐름을 좌지우지하고 있다”면서 “중국을 찾는 한국 기업인은 다시 늘고 일본 기업인은 감소할 수 있다”고 전망했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
