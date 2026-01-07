미 연방대법원 “9일 중대 사건 판결”… 196조원 상호관세 적법성 결론 내리나
미국 연방대법원이 오는 9일(현지시간) ‘중대 사건’에 대한 판결을 예고했다. 도널드 트럼프 행정부가 부과한 상호관세가 적법한지 연방대법원의 최종 판단이 나올 수 있다는 관측이다.
7일 로이터통신에 따르면 연방대법원은 대법관 변론이 종료된 중대 사건들의 판결을 9일에 선고할 수 있다고 밝혔다. 연방대법원이 구체적으로 어떤 사건인지 밝히지 않았지만 트럼프 행정부의 상호관세 합법성에 대한 판결이 포함됐을 가능성이 제기된다.
상호관세 관련 소송의 주요 쟁점은 트럼프 대통령이 1977년 제정된 국제비상경제권한법(IEEPA)을 근거로 광범위한 관세를 부과할 수 있는지 여부다. IEEPA는 과거 적국에 대한 제재나 자산 동결에 주로 활용됐다. 그러나 트럼프 대통령은 펜타닐 유입을 문제 삼고 IEEPA를 근거로 지난해 2·4월 각각 펜타닐 관세와 상호관세를 부과했다. IEEPA를 관세 부과의 근거로 해석한 것은 트럼프 대통령이 처음이다.
앞서 미국 뉴욕 국제무역법원은 1심에서 트럼프 행정부가 IEEPA를 근거로 의회의 고유 권한인 관세 부과 결정을 내린 것은 대통령 권한 범위를 벗어났다고 봤다. 2심을 맡은 연방순회항소법원도 1심과 같은 취지로 판결을 내렸다.
로이터통신은 연방대법원이 위법 판단을 내리면 트럼프 행정부가 1335억 달러(약 196조원) 이상의 관세를 수입업자들에게 환급해야 할 것이라고 추산했다. 미 관세국경보호청이 지난달 14일 기준으로 발표한 통계를 토대로 계산한 결과다. 로이터통신은 “이번 판결은 세계 경제에 영향을 미칠 뿐만 아니라 트럼프 대통령 권한에 대한 시험대가 될 것”이라고 분석했다.
전성필 기자 feel@kmib.co.kr
