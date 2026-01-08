‘알파마요’ 살펴본 정의선… 삼성 로봇청소기엔 “협업하시죠”

[CES 2026]

엔비디아 부스에만 50분 머물러

젠슨 황과 2개월 만에 비공개 회동

삼성엔 현대차 모베드 결합 제안

LG전자·퀄컴 등 둘러보며 광폭행보

정의선 현대자동차그룹 회장이 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 가전·IT 박람회 CES 2026에 있는 엔비디아 부스를 찾아 관계자로부터 설명을 듣고 있다. 정 회장은 이후 젠슨 황 엔비디아 CEO와 비공개 회동을 했다. 지난해 10월 말 서울 강남에서 'AI 깐부 회동'을 한 지 약 2개월 만의 재회였다. 라스베이거스=양윤선 기자

정의선 현대자동차그룹 회장이 세계 최대 가전·IT 박람회 ‘CES 2026’ 현장을 전격 방문했다. 국내 주요 그룹 총수 가운데 유일한 참석이다. 인공지능(AI)과 로보틱스, 전장, 자율주행 등 미래 핵심 기술을 직접 살피며 주요 글로벌 기업 부스를 차례로 둘러봤다. 엔비디아 창업자이자 최고경영자(CEO)인 젠슨 황과는 약 2개월 만에 다시 만났다.



정 회장은 CES 개막일인 6일(현지시간) 오전 9시36분쯤 제네시스 G90을 타고 메인 전시관인 미국 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 웨스트홀에 도착했다. 첫 방문지는 현대차그룹 부스와 인접한 두산그룹 전시관이었다. 약 10분간 AI 기반 소형모듈원전(SMR), 두산퓨얼셀의 수소 연료전지, 두산로보틱스의 로봇 솔루션, 밥캣 중장비 등을 살피며 기술력과 산업 적용 가능성을 점검했다.



이후 정 회장은 현대차그룹 부스로 이동했다. 휴머노이드 로봇 아틀라스와 4족 보행 로봇 ‘스팟’ 기반 AI 키퍼 시연 등을 차례로 관람했다. 이 자리에서 보스턴다이나믹스의 로버트 플레이터 CEO와 아야 더빈 휴머노이드 응용전략 담당과 짧게 환담을 하기도 했다. 또 전날 보스턴다이나믹스와 AI 로보틱스 협업을 발표한 구글 딥마인드의 캐롤리나 파라다 로보틱스 시니어 디렉터와도 인사를 나눴다.



정 회장은 이어 현대차그룹 부스 바로 옆에 마련된 퀄컴 전시관을 방문해 휴머노이드용 고성능 로봇 프로세서 ‘드래곤윙 IQ10’에 대한 설명을 들었다. 아카시 팔키왈라 퀄컴 최고운영책임자(COO)와 인사를 나눈 뒤 간단한 대화를 나눴다.



이어 LVCC 센트럴홀에 마련된 LG전자 부스를 방문해 류재철 LG전자 CEO와 악수했다. 은석현 LG전자 VS사업본부장(사장)의 안내로 차량용 솔루션 전시룸으로 이동해 울트라뷰 윈드실드 스크린과 모형 운전석에 직접 탑승해 AI 콕핏을 체험했다. AI 기반 디스플레이와 비전 AI, 자율주행 애플리케이션, 운전자 안면 인식 등 차량용 AI 기술 전반에 대한 설명도 들었다.



정 회장이 현대차그룹 부스에서 차세대 자율주행 모빌리티 플랫폼 모베드(MobED) 시연을 주의 깊게 살펴보는 모습. 연합뉴스

LVCC 관람을 마친 정 회장은 곧바로 윈 호텔로 건너가 삼성전자 단독 전시관을 찾았다. 노태문 삼성전자 대표와 함께 130형 마이크로 RGB TV, AI 냉장고, 로봇청소기 등 전시 제품을 체험했다. 특히 로봇청소기와 관련해 정 회장은 “모베드와 결합하면 뒤집히지 않고 어디든 이동할 수 있으며, 높낮이 조절도 가능하다. 저희와 같이 한번 컬래버(협업)해 보시죠”라며 즉석에서 협업을 제안하기도 했다. 노 대표는 웃으며 긍정적인 반응을 보였다. 스마트폰 전시존에서는 두 번 접히는 ‘갤럭시 Z 트라이폴드’를 직접 접어보기도 했다.



하이라이트는 엔비디아 부스 방문이었다. 정 회장은 오후 1시34분쯤 LVCC 인근 퐁텐블루 호텔에 마련된 엔비디아 부스를 찾아 장재훈 부회장과 함께 알파마요가 탑재된 벤츠 CLA를 살펴봤다. 이후 알파마요 기술 부스와 옴니버스 기반 ‘누렉’(NuRec) 시뮬레이션 부스를 차례로 둘러보며 엔비디아 관계자로부터 기술 설명을 들었다.



정 회장은 부스 우측 미팅룸에서 황 CEO의 딸인 매디슨 황과 포옹한 뒤 “좋은 부스다. 매우 야심 있다(very ambitious). 부스가 매우 비쌀 것 같다”며 편안한 분위기에서 대화를 나눴다. 이후 황 CEO와는 비공개 회동을 했다. 지난해 10월 말 서울 강남에서 ‘AI 깐부 회동’을 한 지 약 2개월 만의 재회다.



정 회장은 이날 CES 현장에서 엔비디아 부스에만 약 50분가량 머물렀다. 20분 남짓 머무른 다른 기업들과 비교하면 배 이상 길었다. 엔비디아가 이번 CES에서 자율주행 차량 플랫폼 알파마요를 공개하며 이를 오픈소스로 확대한 가운데 현대차그룹과의 협력 가능성에도 관심이 쏠린다.



이날 정 회장은 사업과 관련한 공식 발언은 하지 않았다. 그러나 글로벌 파트너사들과 친근하게 소통하며 향후 협업 가능성을 점검했다. 미래 모빌리티와 로보틱스, AI 기술 경쟁력 강화를 위한 실질적 행보를 이어갔다는 평가다. 현대차그룹은 지난해 엔비디아에 이어 이번 CES에서 구글 딥마인드와 전략적 파트너십을 체결하는 등 글로벌 협업을 확대하고 있다.



라스베이거스= 김민영 양윤선 기자 mykim@kmib.co.kr



