“건보 포함된 국소마취제값, 환자에게 또 받아… 연 100억 규모”
요도 삽관 등 연평균 300만건 시술
경실련 “병원 부당 청구액 환수해야”
요도 삽관, 내시경 등에 사용되는 ‘외용 국소마취제’가 연간 100억원가량 환자에게 비급여로 부당 청구되고 있다는 분석이 나왔다. 건강보험 재정이 들어가는 의료 수가에 이미 재료비 명목으로 반영돼 있는 국소마취제를 병원에서 비급여로 이중 청구하고 있다는 것이다. 세부적인 진료 항목을 알기 어려운 환자들이 ‘눈 뜨고 코 베이는’ 상황이라는 지적이다.
경제정의실천시민연합(경실련)은 7일 서울 종로구 경실련 강당에서 ‘비급여 국소마취제 부당 이중청구액 환수 및 개선 촉구’ 기자회견을 열었다. 이날 경실련은 외용 국소마취제 7개 품목의 부당청구 의심액이 2020~2024년 543억8800만원에 달했다고 밝혔다. 매년 108억원 수준이다.
국소마취제는 특정 부위의 감각을 일시적으로 마비시키는 의약품이다. 소변 배출, 방광 내시경 등 비뇨기과 수술·시술에 주로 쓰인다. 관련 시술 건수는 연평균 300만건에 달한다. 사용빈도 면에선 2024년 기준 종합병원 비율이 41%로 가장 높았고 상급종합병원 26%, 병원급 25% 순으로 나타났다.
비급여 수요가 늘어나면서 제약사는 출고단가를 매년 인상하고 있다. 의약품정보센터에 보고된 비급여 국소마취제 가격은 2020년 6259원에서 2025년 7479원으로 19.5% 올랐다. 반면 급여화된 국소마취제의 출고단가는 1만4663원에서 1만4595원으로 0.5% 떨어졌다.
국소마취제 이중 청구 사례는 빙산의 일각이라는 지적도 나온다. 보건복지부가 관리하는 건강보험제도는 의료비에 책정된 행위·재료를 환자에게 별도 청구할 수 없는 ‘산정 불가’ 원칙을 따른다. 하지만 병원이 건강보험에 등재되지 않는 비급여 가격을 자유롭게 책정할 수 있어 이중 청구 유인이 큰 데다 환자로선 동일 성분·재료가 부당 청구된 사실조차 파악하기 어렵다는 지적이다.
송기민 경실련 보건의료위원장은 “미등재 비급여 의약품에 대한 관리 방안 마련이 시급하다”며 “정부는 현장조사를 통해 부당 청구액을 환수해야 한다”고 지적했다. 건강보험공단 관계자는 “현재 비급여 전체 현황을 조사하고 있는 단계”라고 말했다.
이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr
