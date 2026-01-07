대구시, 해묵은 난제 지하철참사 추모사업 해결 의지

“실현 가능한 방향으로 정상화”

필요시 이해관계자들과 논의

지난해 열린 대구지하철 화재참사 22주기 추모식 모습. 2·18안전문화재단 제공

대구시가 지역의 해묵은 난제인 대구지하철 화재참사 추모사업 문제를 해결할 의지를 보이고 있다.



올해 23주기인 대구지하철 화재참사는 대구시민들에게 아픈 기억으로 자리 잡고 있다. 2003년 2월 18일 대구도시철도 1호선 중앙로역을 지나던 전동차에서 방화로 인한 화재가 발생해 192명이 숨지고 151명이 다쳤다. 참사 후 팔공산 대구시민안전테마파크 건립, 대구도시철도 1호선 중앙로역 기억공간 조성, 2·18안전문화재단 출범 등의 추모사업은 완료됐지만 추모공원 조성 문제는 아직 해결되지 않은 채 남겨져 있다.



2005년 대구시와 희생자 가족들이 팔공산집단시설지구 내 시유지에 안전 관련 테마파크 건립, 안전 상징 조형물(추모탑) 설치에 합의했고 인근 상인들도 추모관 제외 조건으로 이를 수용해 대구시민안전테마파크가 조성됐지만 추모공원으로 불리지는 못했다. 희생자 가족들이 명칭 변경을 요구했지만 인근 상인들과 갈등만 빚었다. 2017년에도 대구시민안전테마파크 명칭을 추모공원으로 바꾸는 안이 추진됐지만 인근 상인들의 반발이 여전해 무산됐다.



유족 등으로 구성된 대구지하철 화재참사 희생자 대책위원회는 2024년 희생자 유골 전부를 대구시민안전테마파크에 안치시켜달라는 민사소송을 제기하기도 했다. 희생자 가족들은 2005년 대구시와 체결한 추모사업 이면 합의에 따라 2009년 희생자 중 32명을 먼저 수목장으로 안치했지만 이후 대구시가 이면 합의를 부인하고 있다고 주장했다. 대구시는 이면 합의는 없었다는 입장이다.



대책위가 1심에서 패소하고 항소심에서 청구가 각하돼 추진 동력이 떨어진 상황이다. 하지만 대책위와 각을 세웠던 대구시가 문제 해결 노력 방침을 밝히면서 기대감이 높아지고 있다. 시는 필요 시 유족, 상인 등과 논의할 수 있다는 입장이다.



대구시 관계자는 7일 “20여년이 지난 2·18 지하철 참사는 유가족만의 문제가 아니라 대구 공동체 모두가 겪은 아픔”이라며 “포용적 입장에서 실현 가능한 방향으로 추모사업을 정상화할 계획”이라고 말했다.



대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr



