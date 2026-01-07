미디어아트 ‘서울라이트 DDP’에 192만명 다녀갔다

역대 최대 규모 방문 기록 세워

전년 138만명 대비 40% 증가

지난달 겨울 행사에만 80만명

시민들이 지난달 서울 동대문디자인플라자(DDP) 외벽에 나타난 미디어아트 영상을 보고 있다. 서울시는 ‘서울라이트 DDP 2025’에 지난해 192만명이 다녀갔다고 7일 밝혔다. 서울시 제공

미디어파사드 축제 ‘서울라이트 DDP 2025’에 지난해 192만명이 다녀간 것으로 7일 집계됐다. 이는 전년 138만명 대비 약 40% 증가한 것으로, 역대 최대 규모다. 지난달 18~31일 ‘EVERGLOW: 영원히 빛나는 장(場)’을 주제로 진행된 겨울 행사에만 80만명이 방문했다.



서울라이트 DDP는 222m 길이의 동대문디자인플라자(DDP) 외벽을 도화지 삼아 2019년부터 매년 열리는 미디어파사드 행사다. DDP 외벽에 영상이나 조명을 투영해 해치, 카카오프렌즈, 산타 등 다양한 이미지를 보여준다. 가을과 겨울 연 2차례 개최되다가 지난해부터 여름까지 연 3차례 열리고 있다. 서울시와 서울디자인재단이 함께 주최한다.



서울라이트 DDP는 글로벌 축제로 자리매김하는 것으로 평가된다. 지난해 마지막 날 밤 카운트다운 행사에는 국내외 관광객 등 8만7000명이 운집했다. 이 행사는 유튜브 라이브로 전 세계에 송출됐다. 미국 일본 태국 등 6개 국가의 4000만명은 메신저로 서울라이트 DDP 행사 내용을 받아봤다. 뉴욕 타임스스퀘어에 서울라이트 DDP 광고가 게재되기도 했다.



지난해 서울라이트 DDP는 예술성 측면에서도 높은 평가를 받았다. 세계 최대 비정형 건축물인 DDP에 3D 맵핑 디스플레이를 통한 행사를 해 기네스북에 등재됐다. 세계 3대 디자인 어워드인 ‘iF’ ‘레드닷’ ‘IDEA’에서 모두 상을 받았다. 서울시 관계자는 “미디어 기술과 도시 건축, 공공 디자인을 결합한 공연을 하고 있기 때문에 세계적으로 인정받고 있다”고 설명했다.



지역 상권은 서울라이트 DDP로 활성화되고 있는 것으로 분석됐다. 미디어파사드, 댄스 공연, 포토존, 카운트다운 등 다채로운 콘텐츠로 방문객들의 지역 체류 시간이 늘어났다는 것이다. 중구 인파관리지원시스템에 따르면 행사 기간 DDP 인근 상권의 유동 인구는 동시간대 평균 대비 559%까지 늘어났던 것으로 파악됐다.



DDP 외벽을 빛으로 물들이는 미디어아트 쇼 ‘드림 인 라이트’는 오는 9일 재개된다. 지난해 11월부터 시범 운영하며 강화한 콘텐츠를 선보일 예정이다. 이는 오후 6시부터 10시까지 매시 정각에 하루 5차례 진행된다.



차강희 서울디자인재단 대표는 “국내외 예술가, 기업, 기관과의 협력 네트워크를 강화하고, 행사 운영 규모와 콘텐츠 범위를 확장해 서울라이트 DDP를 세계적인 미디어파사드 축제로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.



김용헌 기자 yong@kmib.co.kr



