검찰 반년새 6번째 인사 임박… 검사장 물갈이 가능성
이달 말 예상… 법무부 인사 검증 착수
대장동 항소포기 항의 추가 조치 전망
법무부가 검사장 승진 대상자들에 대한 인사 검증 작업에 착수했다. 법무부는 이르면 이달 말 검사장급 고위 간부 인사를 단행할 것으로 보인다.
7일 법조계에 따르면 법무부는 이날 검사장급 승진 대상자인 사법연수원 34기 검사들에게 인사검증 동의서를 제출하라고 통보했다. 법무부가 32·33기 검사들을 대상으로 검사장급 인사를 단행한 지 채 한 달도 되지 않은 시점에서 새로운 인사를 준비하는 것이다. 35기 이하 검사들의 고검검사급(차장·부장검사) 인사는 다음 달 2일로 예정된 평검사 인사 이후 이뤄질 가능성이 크다.
이번 인사에서 기존 검사장들의 대거 물갈이 가능성에 관심이 쏠린다. 최근 정부가 한직으로 분류되는 법무연수원 연구위원 검사 정원을 기존 12명에서 23명으로 대거 늘린 만큼 대장동 항소 포기 사태 당시 항의성 성명을 냈던 검사장들에 대한 추가 인사 조치가 있을 수 있다는 전망도 나온다.
법무부는 대장동 항소 포기 사태 직후인 지난달 11일 인사를 단행해 집단성명을 낸 김창진 부산지검장과 박현철 광주지검장, 박혁수 대구지검장을 법무연수원 연구위원으로 발령낸 바 있다.
한 검찰 간부는 “최근 6개월 동안 검찰 인사가 다섯 차례 이뤄졌는데, 단기간에 이렇게 많은 인사가 있었던 전례가 없다”며 “친여권 인사들이 대거 승진하고 기존 검사장들은 밀려날 가능성이 있다”고 말했다.
최근 검찰 인사는 정부 출범 초기의 탕평 기조와 달리 친여 인사들을 대거 배치하고 있는 모양새다. 대장동 항소 포기 사태와 수원지검 검사들의 집단 퇴정 사건 등을 거치며 인사 기조가 급변했다는 평가가 검찰 안팎에서 나온다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
