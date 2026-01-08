시사 전체기사

라면·해녀·선배 등 8개 단어 옥스퍼드 사전에 새로 등재

입력:2026-01-08 01:05
영국 옥스퍼드대 출판부가 펴내는 옥스퍼드 영어사전에 한국 단어 ‘라면’(ramyeon), ‘해녀’(haenyeo), ‘선배’(sunbae)가 새로 등재됐다.

옥스퍼드 영어사전 한국어 컨설턴트 지은 케어(한국명 조지은) 옥스퍼드대 아시아·중동학부 교수는 7일 ‘빙수’(bingsu), ‘찜질방’(jjimjilbang), ‘아줌마’(ajumma), ‘코리안 바비큐’(Korean barbecue), ‘오피스텔’(officetel) 등 한국 문화 관련 단어 8개가 추가됐다고 밝혔다.

지난해 ‘달고나’(dalgona), ‘막내’(maknae), ‘떡볶이’(tteokbokki) 등 7개 단어가 추가된 데 이어 2년 연속 한국 단어가 등재됐다. 2021년에는 ‘대박’(daebak), ‘오빠’(oppa) 등 26개 단어가 무더기로 올랐다.

