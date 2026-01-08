라면·해녀·선배 등 8개 단어 옥스퍼드 사전에 새로 등재

영국 옥스퍼드대 출판부가 펴내는 옥스퍼드 영어사전에 한국 단어 ‘라면’(ramyeon), ‘해녀’(haenyeo), ‘선배’(sunbae)가 새로 등재됐다.
옥스퍼드 영어사전 한국어 컨설턴트 지은 케어(한국명 조지은) 옥스퍼드대 아시아·중동학부 교수는 7일 ‘빙수’(bingsu), ‘찜질방’(jjimjilbang), ‘아줌마’(ajumma), ‘코리안 바비큐’(Korean barbecue), ‘오피스텔’(officetel) 등 한국 문화 관련 단어 8개가 추가됐다고 밝혔다.
지난해 ‘달고나’(dalgona), ‘막내’(maknae), ‘떡볶이’(tteokbokki) 등 7개 단어가 추가된 데 이어 2년 연속 한국 단어가 등재됐다. 2021년에는 ‘대박’(daebak), ‘오빠’(oppa) 등 26개 단어가 무더기로 올랐다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
